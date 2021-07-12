Фильм Серебренникова покажут в более чем 15 странах

Фото: Кадр из фильма "Петровы в гриппе" Кадр из фильма "Петровы в гриппе"

Отмечается, что картину покажут, в частности, в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Греции, Италии, Португалии, Польше, Чешской Республике, Словакии, Израиле, Франции, Турции, Мексике и Индонезии, а также в странах Балтии и бывшей Югославии.