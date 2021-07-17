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Умопомрачительные локации из фильмов, которые существуют на самом деле

Стелла Шмель
3 часа назад
Не секрет, что в эпоху современных технологий многие сцены для фильмов снимаются в павильонах, а над финальной картинкой трудится целая команда художников. Но существуют такие умопомрачительные локации, которые не затмит ни одна компьютерная графика. А есть места, которые стали легендарными и сейчас являются местом паломничества фанатов полюбившегося фильма. Так произошло с "Поттерианой", а культовым местом для любителей этой вселенной является платформа 9 3/4 на железнодорожном вокзале King's Cross.
Провинция Хунань
1/7 Провинция Хунань
Фото: Кадр из фильма «Аватар», chensiyuan
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Город Татавин (Tataouine)
2/7 Город Татавин (Tataouine)
Фото: Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза», Ian Sewell
Герлицкий универмаг
3/7 Герлицкий универмаг
Фото: Кадр из фильма «Отель "Гранд Будапешт"», Andreas Praefcke
Ледник в Исландии Svínafellsjökull
4/7 Ледник в Исландии Svínafellsjökull
Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар», Sergii Gulenok
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Аллея Дарк Хеджес (The Dark Hedges)
5/7 Аллея Дарк Хеджес (The Dark Hedges)
Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», Colin Park
Отель «Тимберлайн Лодж» (Timberline Lodge)
6/7 Отель «Тимберлайн Лодж» (Timberline Lodge)
Фото: Кадр из фильма «Сияние», U.S. Forest Service
Платформа 9 3/4 на железнодорожном вокзале Кингс-Кросс (King's Cross)
7/7 Платформа 9 3/4 на железнодорожном вокзале Кингс-Кросс (King's Cross)
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», Irina Samonova
В галерее "Рамблера" - умопомрачительные локации, которые обрели свою известность благодаря фильмам, но их все еще может посетить любой желающий.
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