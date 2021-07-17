Не секрет, что в эпоху современных технологий многие сцены для фильмов снимаются в павильонах, а над финальной картинкой трудится целая команда художников. Но существуют такие умопомрачительные локации, которые не затмит ни одна компьютерная графика. А есть места, которые стали легендарными и сейчас являются местом паломничества фанатов полюбившегося фильма. Так произошло с "Поттерианой", а культовым местом для любителей этой вселенной является платформа 9 3/4 на железнодорожном вокзале King's Cross.