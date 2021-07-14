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Чего не знали зрители о культовом фильме "Приключения Электроника"

Диана Товсепова
1 час назад
История съемок культового советского фильма "Приключения Электроника" хранит в себе много интересных, но малоизвестных деталей. "Рамблер" разбирался, чего не знали зрители о знаменитой картине.
Чего не знали зрители о "Приключениях Электроника"
Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника"Кадр из фильма "Приключения Электроника"
- Пробы, на которые пришли Юра и Володя Торсуевы, проходили в 40-градусный мороз. Они были единственными, кто пришел в этот день.
- Получившие заветные роли братья Торсуевы были 368-ми близнецами, прибивавшимися в картину.
- На роль гангстера Урри изначально, которую получил Николай Караченцов, изначально пробовался Леонид Каневский.
- Во время съемок актерам приходилось ярко красить губы розовой помадой и накладывать плотный грим из-за особой цветопередачи советской пленки «Свема».
- Фильм снимали в Одессе и все это время юные актеры ходили в местную школу с углубленным изучением английского языка. правда им это не очень нравилось.
- За братьев Торсуевых говорили профессиональные актеры и пели профессиональные певцы. У них были непоставленные голоса, а за время работы в Одессе мальчики еще и приобрели характерный говор.
- Сцена встречи Электроника и Стампа проходила не так, как задумано. Поцелуй Стампа был импровизацией Владимира Басова, а Торсуев, никак этого не ожидая, еле сдержался, чтобы не улыбнуться ему в ответ.
- После выхода фильма, братья Торсуевы буквально проснулись звездами. Они ежедневно получали около 40 писем, а их родители были вынуждены постоянно менять номер домашнего телефона.
- К 2009 году искусствоведы защитили 12 диссертаций, посвященных фильму «Приключения Электроника». Картина вошла в сотню самых популярных у россиян фильмов согласно опросу «Русский репортер» в 2014 году.
Фильмы,Приключения Электроника,Владимир Басов,Николай Караченцов,Леонид Каневский,
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