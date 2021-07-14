После Титаника: лучшие фильмы и сериалы с Кейт Уинслет

Все знают Кейт Уинслет
, благодаря ее звездной роли в "Титанике". Но с момента триумфальной роли прошло уже 23 года, а Уинслет успела сняться в десятках других работ. "Рамблер" расскажет о некоторых из них.
Фото: кадр из сериалакадр из сериала
"Мейр из Исттауна"
"Мейр из Исттауна" — это детектив для тех, кто соскучился по хорошим детективам. Уже за первые 15 минут сериала происходит сразу несколько событий, которые делают загадку труднее. До последнего зритель остается в неведении, кто же главный здесь преступник: священник, подросток, отец или, возможно, ревнующая соседка.
Кейт Уинслет играет роль женщины-детектива из маленького городка в Пенсильвании, жизнь которой уже давно рассыпалась. Только вот причины для этого несколько необычные.
"Милдред Пирс"
Жизнь преподносит Милдред Пирс печальные сюрпризы и заставляет искать выход из сложных ситуаций. Оставшись одна с двумя детьми, героиня вынуждена строить свою жизнь с нуля в трудные годы Великой Депрессии.
Это небольшой сериал (всего 5 серий) о материнской доли. Главная героиня Милдред проходит непростой путь от домохозяйки до владелицы ресторанов. Только вот отношения с дочерью у нее никак не складываются. Девушка выросла эгоистичной и невыносимой. В чем же была ошибка?
"Энигма"
В марте 1943 года британская разведка узнает, что нацисты доработали шифровальную машину «Энигма». Теперь боевые коды — это сложная головоломка, на разгадку которой могут уйти годы. Однако задача стоит срочная и у математика Тома Джерико всего четыре дня.
Вскоре Тому узнает, что его любовницу и коллегу Клэр подозревают в связях с нацистами, а потом она бесследно исчезает. Парень начинает расследование, но какой ценой.