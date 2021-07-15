«С трудом поёт»: последний концерт МакSим шокировал фанатов

Поклонники российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) оказались шокированы внешним видом исполнительницы во время её последнего концерта перед госпитализацией, приуроченного ко Дню России. Запись доступна в официальном сообществе телеканала НТВ в соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube — видео выложил пользователь под ником Евгения Михновец.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. Сообщалось, что у неё поражено более 70 процентов лёгких. 10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату.