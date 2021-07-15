Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

«С трудом поёт»: последний концерт МакSим шокировал фанатов

News.ru
6 часов назад
Поклонники российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) оказались шокированы внешним видом исполнительницы во время её последнего концерта перед госпитализацией, приуроченного ко Дню России. Запись доступна в официальном сообществе телеканала НТВ в соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube — видео выложил пользователь под ником Евгения Михновец.
Выступление МакSим начинается с отметки 3 часа 18 минут.
Фанаты заметили, что девушка с трудом поёт и выглядит плохо.
«Господи, неужели никто не видел её состояние?», «Ужасно бедная девочка», «Почему не отменили концерт?», «Из последних сил поёт», «Еле выговаривает слова», — отметили юзеры в комментариях к видео.
Певицу МакSим госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. Сообщалось, что у неё поражено более 70 процентов лёгких. 10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату. 
Ранее сообщалось, что от поклонников скрывают всю правду о состоянии певицы, так как существует врачебная тайна и её нельзя оглашать без разрешения родственников МакSим. Представитель артистки Маргарита Соколова добавила, что неразглашённая информация касается только близкого окружения звезды.
Фильмы,Маргарита Соколова,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители