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Фильмы для тех, кто любит разгадывать головоломки

Елизавета Назарова
4 часа назад
Иногда не хочется расслабиться под очередную комедию, а наоборот — посмотреть фильм, который заставит думать и разгадывать таинственные события. Причем самое интересное, что режиссеры всегда запутывают зрителя и могут сделать несколько неожиданных концовок, которые наслаиваются одна на другую. "Рамблер" собрал фильмы, которые понравятся любителям головоломок.
Фильмы для тех, кто любит разгадывать головоломки
Фото: Кадр из фильма "Подарок"Кадр из фильма "Подарок"

"Подарок" (2015)

Фильм рассказывает об успешном мужчине: у него есть новый дом, красавица-жена и престижная работа. Его жизнь меняется, когда он случайно встречает своего одноклассника Гордо. После этого с семьей начинают происходить странные вещи: Гордо постоянно кладет им подарки под дверь. Старый друг оказывается не так прост, как кажется. Выясняется, что двух приятелей связывает общая тайна.

"Чистокровные" (2017)

Кадр из фильма "Чистокровные"
Классическая история о двух девушках, которые когда-то были лучшими подругами, а теперь их дороги разошлись. Когда они встречаются вновь, то понимают, насколько разными они стали. В дальнейшем выясняется, что они обе пропустили значительный период в жизни друг друга, и они еще не знают, на что стали способны.

"Уровень 16" (2018)

Кадр из фильма "Уровень 16"
16-летняя девушка попадает в академию Весталис, где девочек учат быть идеальными женщинами. Всего в школе предусмотрено 16 уровней обучения, а самые прилежные из них попадают в престижные семьи. Однако главная героиня понимает, что в этой школе творится что-то неладное и начинает проводить собственное расследование.

"Цвет из иных миров" (2019)

Кадр из фильма "Цвет из иных миров"
В центре сюжета — семья фермера, которая живет вдали от больших городов. В одну из ночей около их дома падает метеорит, а потом исчезает на следующее утро. Вскоре вокруг их фермы начинают появляться растения необычных цветов, а связь работает с перебоями. Учены говорят, что воду в округе нельзя пить, а земля стала токсична, но семья не обращает на это внимания, а спустя время начинает сер странно вести.
Фильмы,Чистокровные,Подарок,
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