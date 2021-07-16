С какой фразы началось звуковое кино

В далеком 1918 году братья Уорнеры - Гарри, Джек, Сэм и Альберт основали собственную кинокомпанию. Тогда производились исключительно немые фильмы. Но Уорнеры решили навсегда изменить представления зрителя о кино с помощью самой современной на тот момент технологии Vitaphone. Подробнее - в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Певец джаза" Кадр из фильма "Певец джаза"

Технология позволяла синхронизировать отдельные части аудио и видео, создавая полноценную аудиодорожку, не ограничиваясь лишь одним воспроизведением музыки на фоне.

В 1926 году вышла первая лента, снятая с помощью Vitaphone, которая называлась "Дон Жуан". Правда, особого успеха она не имела и осталась незамеченной для зрителя.

Но уже год спустя вышел фильм "Певец джаза" о жизни еврейского исполнителя Яши Рабиновича. В основе сюжета - внутренний конфликт героя. Он стремится петь, но еврейская община настроена решительно против этого увлечения.

Кассовый успех, на который поставили все свои деньги братья Уорнеры, был достигнут молниеносно. Зрители поражались, как хорошо была сведена аудиодорожка и картинка на экране, как сливался воедино звук и артикуляция героев.

Кадр из фильма "Певец джаза"

Но визитной карточкой фильма стала фраза, произнесенная главным героем посередине своего выступления:

"Подождите, подождите, вы еще ничего не слышали!".