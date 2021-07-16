Что заставило киношников писать "Совпадения случайны"

Предупреждающая фраза в начале фильма "Все события вымышлены, любые совпадения случайны" уже много лет никого не удивляет, а многие не раз иронично обыгрывали ее исходный смысл. Но история появления этой надписи заставляет задуматься, что это не блажь авторов фильма, а вполне рабочая возможность снять с себя ответственность и обезопасить от недовольств со стороны. Подробнее - в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Распутин и императрица" Кадр из фильма "Распутин и императрица"

Все началось в 1932 году с фильма "Распутин и императрица". В достаточно вольном подходе к историческим событиям в сюжете рассказывалась история жизни Распутина. Она мастерски планировал заговоры и был любвеобильным мужчиной. По крайней мере, именно таким представили его зрителю авторы фильма. Все бы ничего, но одной из любовниц, согласно сюжету, была Ирина Романова-Юсупова, которая не только выставлялась развратной женщиной, но и была его сообщницей в дворцовых переворотах. Авторов совершенно не смутил тот факт, что реальная Ирина Романова-Юсупова на момент выхода фильма жила и здравствовала вместе со своим супругом Феликсом Юсуповым.

Когда фильм вышел, Юсуповы незамедлительно подали в суд на MGM, и выиграли дело о защите чести. Чтобы фильм не сняли с проката, киностудии пришлось подписать мировое соглашение с семьей Юсуповых, а также выплатить им баснословную денежную компенсацию.