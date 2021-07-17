Российский фильм «Разжимая кулаки» взял приз Каннского фестиваля

Фильм Киры Коваленко завоевал победу в программе «Особый взгляд».

В этом году в Каннах, представлено рекордное количество российских фильмов. Среди которых уже объявлены победители — фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» стал лидером в конкурсной программе «Особый взгляд». В сюжете поднимаются проблемы войны, семьи, сепарации детей от родителей, взаимоотношения дочери и отца.

Режиссер фильма Кира КоваленкоКинопоиск

Кадр из фильма «Разжимая кулаки» Киры КоваленкоКинопоиск

Кира Коваленко давно заявила о себе, как о мастереКинопоиск, кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Афиша фильма, которая взяла каннскую наградуКинопоиск, кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Фильм рассказывает о молодой героиде АдеКинопоиск, кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Многие сравнивают фильм с Теснотой, но есть большие отличияКинопоиск, кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Главная героиня — АдаКинопоиск, кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Кадры из фильмаКинопоиск, кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Александр Роднянский поздравил режиссера, Киру Коваленко с победойKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Роднянский с Федором БондарчукомKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Радостную новость сообщил в своем Instagram продюсер Александр Роднянский. «Бесконечно рад за Киру Коваленко и за всех работавших над фильмом прекрасных профессионалов. Сегодняшняя награда — победа российского кино и международное признание нового талантливого режиссёра!», — написал он.

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в небольшом североосетинском городке Мизур, куда перевозит всю семью отец Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. И для главной героини Ады главной целью становится вырваться из удушающих объятий отца и провинциального города.

Режиссер фильма, Кира Коваленко, уже заявила о себе, как о большом режиссере. Выпускница экспериментальной мастерской Александра Сокурова в Нальчике, первой из однокурсников сняла полный метр — экранизацию Фазиля Искандера «Софичка», вышедший в 2016 году.

Фото и видео: КиноПоиск, Global Press Look, Festival de Cannes (Officiel)