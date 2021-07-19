Что смотреть в кино с 22 июля

"G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз"

Спин-офф серии фильмов “Бросок кобры” рассказывает о самом загадочном воине-одиночке Снейке Айзе, будущем герое спецотряда G. I. Joe. Снейку удалось спасти наследника древнего японского клана и получить за это новый дом и новые жизненные ориентиры. Хард Мастер посвящает нового ученика в секреты искусства ниндзя, но оказавшись на пути войны, Снейку Айзу предстоит выбирать, на чьей он стороне.

"Время"

"Цензор"

События картины происходят в 1980-х годах в Великобритании. Главная героиня Инед трудится в цензурном комитете, где вырезает из фильмов категории Б жестокие эпизоды. Но однажды новый фильм, попавший к ней в руки, напоминает ей о событиях собственного прошлого, а актриса, исполняющая в нем главную роль, очень похожа на пропавшую сестру Инед.