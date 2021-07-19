Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

HBO купил права на показ "Перевала Дятлова"

Газета.Ru
3 часа назад
Американский стриминговый сервис HBO Max купил права на показ российского сериала "Перевал Дятлова", пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании 1-2-3 Production.
HBO купил права на показ "Перевала Дятлова"
Фото: Кадр из фильма «Джентльмены»Кадр из фильма «Джентльмены»
Как уточнили в пресс-службе, дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку на показ драматического сериала режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова с SBS Австралия и WarnerMedia Латинская Америка (HBO Max).
Ранее немецкое подразделение компании Walt Disney купило права для канала FOX Germany, где показ "Перевала Дятлова" начался с 5 июля. Сразу после прямой трансляции серии будут доступны на каналах Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket в Германии и Sky X в Австрии, в Megathek на MagentaTV, а также на Vodafone Select и GigaTV.
"Жители Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию – могут посмотреть его на VOD-платформе Cirkus, а зрители США и Канады – со 2 сентября на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals", - говорят в компании.
Кроме того, сериал покажут на национальном эстонском телевидении ERR. Переговоры продолжаются с вещателями на территориях Восточной Европы и Польши. Ранее сообщалось, что Netflix впервые заказал сериалы у российских продюсеров.
Фильмы,Евгений Никишов,Walt Disney,Netflix,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители