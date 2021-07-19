HBO купил права на показ "Перевала Дятлова"

"Жители Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию – могут посмотреть его на VOD-платформе Cirkus, а зрители США и Канады – со 2 сентября на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals", - говорят в компании.