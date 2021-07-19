HBO купил права на показ "Перевала Дятлова"

Ранее немецкое подразделение компании Walt Disney
купило права для канала FOX Germany, где показ "Перевала Дятлова" начался с 5 июля. Сразу после прямой трансляции серии будут доступны на каналах Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket в Германии и Sky X в Австрии, в Megathek на MagentaTV, а также на Vodafone Select и GigaTV.
"Жители Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию – могут посмотреть его на VOD-платформе Cirkus, а зрители США и Канады – со 2 сентября на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals", - говорят в компании.