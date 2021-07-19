Александра Балуева госпитализировали в Коммунарку

Что случилось: 62-летнего актёра Александра Балуева
экстренно доставили в инфекционную больницу в московской Коммунарке с диагнозом «коронавирус». Почему это важно: Александр Балуев — один из самых востребованных российских актёров, снявшийся в десятках фильмов. Что говорят: «По предварительной информации, у артиста началось поражение легких», — сообщает «Пятый канал». Что известно ещё: Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко
недавно рассказал, что за последнее время в медучреждение поступило около тысячи человек, из них 285 в реанимации и 94 подключены к ИВЛ.