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Александра Балуева госпитализировали в Коммунарку

Инфо 24
1 час назад
Что случилось: 62-летнего актёра Александра Балуева экстренно доставили в инфекционную больницу в московской Коммунарке с диагнозом «коронавирус». Почему это важно: Александр Балуев — один из самых востребованных российских актёров, снявшийся в десятках фильмов. Что говорят: «По предварительной информации, у артиста началось поражение легких», — сообщает «Пятый канал». Что известно ещё: Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко недавно рассказал, что за последнее время в медучреждение поступило около тысячи человек, из них 285 в реанимации и 94 подключены к ИВЛ.
Александра Балуева госпитализировали в Коммунарку
Фото: Инфо 24Инфо 24
Фильмы,Денис Проценко,Александр Балуев,
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