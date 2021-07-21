Общество "Знание" провело первый эфир по вопросам вакцинации

Российское общество "Знание" провело в среду первый эфир по вопросам вакцинации. На вопросы россиян ответил председатель Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", врач-педиатр Павел Савчук
. Эфир прошел в рамках просветительской инициативы "Разберемся в вакцинах вместе". Зрители направили эксперту более 300 вопросов, самые актуальные из которых были озвучены в прямом эфире. В ходе эфира Павел Савчук рассказал о важности вакцинации для формирования коллективного иммунитета, работе по популяризации вакцинации и проблемах ковид-диссидентства, а также о работе волонтерских организаций в период пандемии. "Пандемия коронавирусной инфекции стала огромным стрессом и фактором, с которым мир ранее не сталкивался. Однако для введения ограничительных мер существовали очень серьезные предпосылки – самоизоляция и использование средств индивидуальной защиты требовались для спасения жизней. Вакцинация – это тоже спасение жизни, поэтому очень важно сформировать коллективный иммунитет", – сказал Павел Савчук. В ходе интервью эксперт рассказал о "правиле швейцарского сыра" – чем больше "слоев" между человеком и возбудителем, тем меньше шанс у инфекции добраться до человека, поэтому важно иметь в социуме как можно больше привитых, чтобы защитить категории населения с противопоказаниями к вакцинации. "Задача общественных организаций – просвещать другие общественные организации, развеивать мифы, сделать так, чтобы люди верили проверенным медицинским источникам. Обилие недостоверных источников информации заставляет людей сомневаться в словах врачей, и ВОЗ
уже признала антивакцинное движение одной из угроз глобальному здравоохранению. Не всегда легко разобраться в обилии информации, поэтому широкая информационная работа станет главным средством в борьбе с антивакцинным движением", – сказал Павел Савчук.