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«Адская дыра»: что иностранцы написали про российские фильмы в Каннах

Анна Арсеньева
3 часа назад
На 74-м Каннском кинофестивале, который завершился 17 июля, были представлены и российские фильмы: "Петровы в гриппе" Кирилла Серебрянникова, "Дело" Алексея Германа младшего и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, который уже выиграл Гран-при в программе "Особый взгляд". "Рамблер" выяснил, что думают об этих картинах иностранные критики.
«Мрачный портрет российской жизни»
Фото: Кадр из фильма "Петровы в гриппе"Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
Так, экранизация романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", которую снял Кирилл Серебренников, не понравилась некоторым критикам. Фильм посчитали очень тяжелым, безжалостным и угнетающим.
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"Наблюдать за бурной и карающей русской феерией "Петровы в гриппе" — все равно что подвергнуться физическому насилию в темном переулке, или когда тебе в рот запихивают кучу мусора и продолжают это делать, когда ты уже не можешь терпеть. [...] Это ужасающе мрачный портрет современной российской жизни.[...] Даже через 20 или 30 минут вы понимаете суть: Россия - это адская дыра, кошмарное место, никчемная жизнь, все коррумпированы, морали нет, и вы можете не ожидать, что что-то изменится [...] Но неужели мы настолько глупы, что нам нужно принудительно скармливать одно и то же сообщение два часа?"
- написал Тодд МакКарти в американском издании Deadline.
Итальянское издание ANSA тоже не осталось в восторге от картины:
"..."Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова — поток алкогольного безумия из России".
Однако критики издания Variety назвали фильм Сереберянникова "захватывающей и хаотичной работой свободного человека", а авторы Corriere della Sera написали, что в картине "чувствуется очарование русской души".
Сильно впечатлил иностранцев проект Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Французский критик Филипп Азури заявил, что "родился великий кинорежиссер":
"Секрет этого фильма, одного из самых красивых увиденных мною на фестивале, — в том, что он передает и пространство, и чувства героев",
Американский критик Screen Daily назвал фильм Коваленко "напряженным и удушливым". А вот картина Алексея Германа младшего "Дело" показалась авторам этого издания слишком простой:
"Последнему фильму Алексея Германа-младшего, сатире в стиле Кафки [...] не хватает некоторой сложности его более ранних работ".
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