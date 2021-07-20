«Мрачный портрет российской жизни»

"Наблюдать за бурной и карающей русской феерией "Петровы в гриппе" — все равно что подвергнуться физическому насилию в темном переулке, или когда тебе в рот запихивают кучу мусора и продолжают это делать, когда ты уже не можешь терпеть. [...] Это ужасающе мрачный портрет современной российской жизни.[...] Даже через 20 или 30 минут вы понимаете суть: Россия - это адская дыра, кошмарное место, никчемная жизнь, все коррумпированы, морали нет, и вы можете не ожидать, что что-то изменится [...] Но неужели мы настолько глупы, что нам нужно принудительно скармливать одно и то же сообщение два часа?"
"..."Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова — поток алкогольного безумия из России".
"Секрет этого фильма, одного из самых красивых увиденных мною на фестивале, — в том, что он передает и пространство, и чувства героев",
"Последнему фильму Алексея Германа-младшего, сатире в стиле Кафки [...] не хватает некоторой сложности его более ранних работ".