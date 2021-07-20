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Оливер Стоун снялся в фильме про вакцины

ТАСС
53 минуты назад
Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун, который в декабре 2020 года привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V", снялся в фильме про вакцины. Об этом ТАСС сообщил продюсер и режиссер Игорь Лопатенок, который работает со Стоуном.
Оливер Стоун снялся в фильме про вакцины
Фото: DepositphotosDepositphotos
"Фильм про вакцину снят, его делает наш хороший товарищ Роб Уилсон, который работает с Оливером Стоуном более 20 лет на многих проектах. Думаю, зрители скоро увидят этот проект, он практически готов. Оливер в нем снялся в качестве одного из героев",
- сказал Лопатенок. Он не стал раскрывать подробностей.
Режиссер Оливер Стоун в декабре 2020 года сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". По словам продюсера, Стоун также ревакцинировался препаратом американской компании Pfizer.
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