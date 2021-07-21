Бывший замглавы МВД Молдавии подрался с экс-советником Санду до потери сознания

Бывший вице-министр внутренних дел Молдавии Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат подрались в прямом эфире, в результате Косован потерял сознание и ему понадобилась помощь врачей.

«Если тебя облили водой, можешь ответить так же, но не кулаками... Когда ты на телевидении, тем более нельзя применять насилие. Господину Косовану была оказана медицинская помощь, пришлось вызвать скорую помощь», – заявил председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ, который также был одним из участников программы.