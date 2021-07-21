Три культовых советских мультфильма для взрослых

Распространено мнение, что мультфильмы советского производства были куда лучше: сюжет был намного интереснее, а зачастую и работа художников-мультипликаторов поражала детальностью и плавностью линий. Действительно, многие старые мультики отечественного производства требовали больших временных затрат на прорисовку каждого кадра, но не все анимационные картины ставили трудоемкость процесса во главу угла. А что касается сюжетных линий, то здесь тяжело не согласиться: каждый советский мультфильм найдет своего зрителя, ведь многие из них раскрывали интересные истории, обладали нетривиальным сюжетом и зачастую сценаристы с юмором подходили к созданию ленты. И дети, и взрослые могут вспомнить анимационные картины, которые им запомнились больше всего. В материале "Рамблера" - три культовых мультфильма производства СССР, которые с удовольствием посмотрят и современные взрослые.

Фото: Кадр из фильма "Фильм, фильм, фильм" Кадр из фильма "Фильм, фильм, фильм"

Фильм, фильм, фильм (1968)

Кадр из фильма "Фильм, фильм, фильм"

Прекрасный мультфильм, который показывает изнанку производства кинолент. Авторы показывают обычный день на съемочной площадке: актеры не в настроении, операторам мешают сконцентрироваться на работе, а сценарист и вовсе не может закончить свой сценарий, потому что на него никак не снизойдет вдохновение.

Халиф-аист (1981)

Кадр из фильма "Халиф-аист"

Очень неоднозначная, а оттого совершенно завораживающая анимационная картина о том, как могущественный халиф пожелал стать аистом. Под действием ворожбы ему нельзя смеяться, иначе он забудет волшебное слово, которое поможет вернуться вновь в человеческий облик. Превращаясь в аиста, халиф отправляется исследовать мир, но поддается веселью и забывает то самое слово. Он встречает множество заколдованных, которые, по всей видимости, тоже не смогли обратиться назад.

Тайна третьей планеты (1981)

Кадр из фильма "Тайна третьей планеты"

Полнометражный анимационный фильм, рассказывающий о космических приключениях команды отважных путешественников. Безусловно, фильм будет интересен и детям. Прекрасные диалоги, интересный сюжет и качественный, порой даже тонкий, юмор, который по достоинству оценивает взрослый зритель.