Фильмы, которые придется пересмотреть несколько раз

Некоторые фильмы настолько сложные и непонятные, что с первого раза мало кто способен вникнуть в суть происходящего. "Рамблер" расскажет о картинах, которые нужно пересмотреть несколько раз, чтобы их понять.

Фото: Кадр из фильма "Облачный атлас" Кадр из фильма "Облачный атлас"

"Облачный атлас"

В картине довольно сложно уловить суть происходящего. Дело в том, что действие фильма разворачивается сразу в шести временных пластах, разделенных между собой веками и тысячелетиями. Главные роли в проекте исполнили Том Хэнкс, Холли Берри, Хью Грант и многие другие.

"Довод"

Кадр из фильма "Довод"

Фильм 2020 года заставил зрителей не раз задуматься над сюжетной линией. В картине агенты ЦРУ используют технологию будущего, которая позволяет обернуть время вспять. Им она необходима для того, чтобы противостоять русскому олигарху, сколотившему состояние на торговле оружием. В проекте Кристофера Нолана главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.

"Бегущий по лезвию"

Кадр из фильма "Бегущий по лезвию"