Фильмы, которые придется пересмотреть несколько раз

Некоторые фильмы настолько сложные и непонятные, что с первого раза мало кто способен вникнуть в суть происходящего. "Рамблер" расскажет о картинах, которые нужно пересмотреть несколько раз, чтобы их понять.
В картине довольно сложно уловить суть происходящего. Дело в том, что действие фильма разворачивается сразу в шести временных пластах, разделенных между собой веками и тысячелетиями. Главные роли в проекте исполнили Том Хэнкс, Холли Берри, Хью Грант и многие другие.
Фильм 2020 года заставил зрителей не раз задуматься над сюжетной линией. В картине агенты ЦРУ используют технологию будущего, которая позволяет обернуть время вспять. Им она необходима для того, чтобы противостоять русскому олигарху, сколотившему состояние на торговле оружием. В проекте Кристофера Нолана главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.
По сюжету, в будущем люди создадут неких андроидов, предназначенных для выполнения задач, которые лениво делать человеку. Отставному детективу Рику Декарду предстоит найти группу киборгов, совершивших побег из космической колонии на Землю, выявить их мотивы, а затем уничтожить. Главные роли в картине исполнили Харрисон Форд, Рутгер Хауэр и многие другие. У фильма также есть несколько сиквелов, которые не менее понятны зрителю.