Жизненные фильмы про захват заложников

Одна из самых сильных человеческих эмоций - это страх. Но фильмы ужасов пугают лишь тех, кто плохо знаком с настоящей жестокостью. В материале "Рамблера" - три фильма про захват заложников, основанные на реальных событиях.

Фото: Кадр из фильма "22 июля" Кадр из фильма "22 июля"

"22 июля" (2018)

Кадр из фильма "22 июля"

22 июля 2011 в Норвегии произошел один из самых жестоких терактов в истории страны. А имя террориста Андерса Брейвика, расстрелявшего 77 человек и взорвавшего бомбу, известно во всем мире.

Фильм показывает хронологию развития событий с трех сторон - глазами пострадавших, власти, а также адвокатов, которые вели дело Брейвика.

"Класс" (2007)

Кадр из фильма "Класс"

Драма, снятая всего за 14 дней, впоследствии была выдвинута от Эстонии на премию "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм".

Сюжет рассказывает о подростке, который подвергается нападкам сверстников. Неожиданно он обретает заступника из числа тех, кто поначалу вместе с остальными участвовал в издевательствах над героем. Выходки одноклассников становятся все более жестокими, тогда парни решают ответить расправой, которую учиняют в школе.

"Слон" (2003)

Кадр из фильма "Слон"