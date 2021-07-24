Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского 22 июля стал доступен зарубежной аудитории Netflix. Согласно данным портала FlixPatrol, картина заняла вторую строчку в рейтинге по просмотрам. Больше всего фильм стал популярен в Эстонии, Латвии, Литве, Украине и в России. "Рамблер" узнал, что пишут иностранцы о фильме Козловского.