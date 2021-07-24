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"Три раза чуть не уснул": что говорят иностранцы про "Чернобыль" Козловского

Анна Арсеньева
4 часа назад

Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского 22 июля стал доступен зарубежной аудитории Netflix. Согласно данным портала FlixPatrol, картина заняла вторую строчку в рейтинге по просмотрам. Больше всего фильм стал популярен в Эстонии, Латвии, Литве, Украине и в России. "Рамблер" узнал, что пишут иностранцы о фильме Козловского.

скриншот с сайта FlixPatrol

"Немного сожалею о просмотре Чернобыля на Netflix. Потратил свои 2 часа на плохой сюжет. Три раза чуть не уснул",

- написал пользователь Twitter из Китая с ником @nathaneisan_chg.

"Честно говоря, после выхода мини-сериала #beINConnect это было очень легко. История очень неполная",

- написал турецкий издатель Адам Метан, вспомнив американский мини-сериал "Чернобыль".

Другие иностранные зрители тоже сравнили фильм "Козловского" с проектом HBO, вышедшим в 2019 году. По их мнению, российская картина получилась гораздо хуже:

"Попытался посмотреть российский "Чернобыль", но считаю шедевром мини-сериал. Одно из лучших телешоу, созданных когда-либо".

Но есть и позитивные комментарии. Некоторым фильм Данилы Козловского очень понравился:

"Один из обязательных к просмотру фильмов", ""Чернобыль" - это очень хорошо, так грустно".

Фильмы,Видео,Чернобыль,Данила Козловский,Netflix,
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