Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского 22 июля стал доступен зарубежной аудитории Netflix. Согласно данным портала FlixPatrol, картина заняла вторую строчку в рейтинге по просмотрам. Больше всего фильм стал популярен в Эстонии, Латвии, Литве, Украине и в России. "Рамблер" узнал, что пишут иностранцы о фильме Козловского.
"Немного сожалею о просмотре Чернобыля на Netflix. Потратил свои 2 часа на плохой сюжет. Три раза чуть не уснул",
- написал пользователь Twitter из Китая с ником @nathaneisan_chg.
"Честно говоря, после выхода мини-сериала #beINConnect это было очень легко. История очень неполная",
- написал турецкий издатель Адам Метан, вспомнив американский мини-сериал "Чернобыль".
Другие иностранные зрители тоже сравнили фильм "Козловского" с проектом HBO, вышедшим в 2019 году. По их мнению, российская картина получилась гораздо хуже:
"Попытался посмотреть российский "Чернобыль", но считаю шедевром мини-сериал. Одно из лучших телешоу, созданных когда-либо".
Но есть и позитивные комментарии. Некоторым фильм Данилы Козловского очень понравился:
"Один из обязательных к просмотру фильмов", ""Чернобыль" - это очень хорошо, так грустно".