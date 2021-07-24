Кого из звезд привел в кино Стефанович

Режиссер Александр Стефанович известен не только тем, что был когда-то мужем Аллы Пугачевой. Считается, что он привел в кино многих советских звезд. "Рамблер" рассказывает, кто из советских музыкантов так или иначе появился в кино благодаря Александру Стефановичу.

Давид Тухманов

В 1974 году Стефанович снял фильм "Дорогой мальчик". В этой работе режиссер объединил жанры боевика, мюзикла, комикса и пародии.

Впервые в советском кино были созданы мультиликационные клипы на музыку Давида Тухманова. Позже этот жанр стал очень популярным.

Алла Пугачева

Впервые появилась в фильме-концерте "Диск" о вокально-инструментальном ансамбле "Песняры" в 1977 году. Тогда Алла Пугачева была женой Стефановича.

А в 1979 году она снялась в роли певицы в сатирическом фильме "Пена" по пьесе Сергея Михалкова.

София Ротару

Певица сыграла главную роль в фильме режиссера "Душа", который вышел на экраны в 1981 году.

По сюжету известная советская певица Виктория Свободина отправляется на международный музыкальный фестиваль "Интермьюзик" в компании с молодежной рок-группой. В фильме также сыграли Михаил Боярский и Ролан Быков.

Андрей Макаревич и группа "Машина времени"

Той самой рок-группой в фильме "Душа" стала "Машина времени" Андрея Макаревича.

После этого он сыграл в другом фильме режиссера "Начни сначала". На сегодняшний день на счету Макаревича более десяти работ в кино.

Александр Розенбаум

Музыкальный фильм "Начни сначала" вышел на экраны в 1985 году.