Вокалист группы Metal Church умер в 55 лет

Вокалист американской метал-группы Metal Church Майк Хоу умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщается в аккаунте музыкального коллектива в Facebook во вторник, 27 июля.

«Ушел из жизни наш брат, наш друг и настоящая легенда хеви-метала. Майк Хоу скончался этим утром в своем доме в городе Юрика, штат Калифорния», — говорится в объявлении.

Как уточняет Entertainment Weekly, группа Metal Church была сформирована в начале 1980-х Куртом Вандерхуфом. Изначально коллектив носил название Shrapnel, но в 1983 году был переименован. Хоу стал лидирующим вокалистом Metal Church в 1988-м, заменив исполнителя Дэвида Уэйна, и выступал в составе коллектива до его первого распада в 1996 году. Позже коллектив воссоединился, а Хоу вернулся в него в 2015 году.