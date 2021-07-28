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Новый «Хищник» получил официальное название

Kinobugle.ruиещё 1
1 час назад

Новый «Хищник» режиссера Дэна Трахтенберга («Кловерфилд, 10») выйдет с подзаголовком Skull, что можно перевести как «Череп». Фильм расскажет историю первого путешествия Хищника на Землю.

Новый «Хищник» получил официальное название
Фото: Kinobugle.ruKinobugle.ru

Также картина должна напомнить нам первого «Хищника» 1987 года с Арнольдом Шварценеггером или даже вестерн «Выживший» с Леонардо ДиКаприо.

«Фильм возвращается к тому, что заставило оригинального «Хищника» работать. Это изобретательность человека, который не сдается, который способен наблюдать и анализировать, а потому способен победить более сильного, мощного и хорошо вооруженного врага»,

– объяснил продюсер Джон Дэвис в интервью Collider.

«На самом деле фильм больше похож на «Выжившего», чем на любой другой фильм из франшизы «Хищника». Вы поймете, о чем я, когда увидите его»,

— пообещал продюсер Джон Фокс.

Кроме того, в фильме будет присутствовать центральный женский персонаж, что, по мнению Дэвиса, всегда интересный ход. Ранее сообщалось, что воительницу сыграет Эмбер Мидфандер.

Оба продюсера были в восторге от сценария Патрика Эйсона и отметили труд «блестящего режиссера» Трахтенберга и его уникальное видение.

Большую часть фильма уже отсняли, хотя о его сюжете и актерском составе по-прежнему известно немного. Дата релиза тоже неизвестна.

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