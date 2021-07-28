Три новых фильма великих режиссеров, которые стоит увидеть

Мода давно вышла за пределы подиумов и стала полноценным художественным средством. Великие режиссеры тщательно продумывают образы героев, цвет их одежды и мельчайшие детали так, чтобы зритель мог бесконечно разглядывать кадр за кадром подобно полотнам итальянских мастеров эпохи Возрождения.
«Рамблер» выбрал три киноленты, которые в августе покажет A-ONE в культурном пространстве «Третье место» в Петербурге. Зрителей ждет лекция-обсуждение и приветственный welcome drink.
Один из самых известных современных итальянских режиссеров Паоло Соррентино снял фантасмагорию в духе Феллини о молодости и зыбкости всего того, что хранит наша память. Два друга пенсионного возраста, меланхолик-кинорежиссер и композитор, ищут один вдохновение, а второй умиротворение в роскошном швейцарском отеле в Альпах. Вместе они наблюдают за жизнью постояльцев, размышляют над ошибками собственных детей и даже не замечают, что жизнь имеет свои виды на каждого из них и готова от души посмеяться над их планами.
В конце прошлого года фильм этот фильм Гаспара Ноэ вышел с пометкой «средний метр». Загадочность определения заключалась в том, что сначала это был всего лишь ролик для рекламной компании Saint Laurent. В итоге у провокационного режиссера получился триллер-посвящение кинематографу и моде. Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль сталкиваются с собственными демонами почувствовать, если не увидеть, которых предстоит и зрителям. Дойти до финала предстоит лишь тем, кто прорвется через сэмпл крика и индастриала, а также всполохи стробоскопа. Неслучайно титр на экране предупредит об опасности эпилептического припадка.
Лука Гуаданьино – певец мира моды от кинематографа. Достаточно вспомнить, что дважды «костюмером» его фильмов становился Раф Симонс. В короткометражке «Невероятная» он совмещает сюжетную линию с исключительно продуманным дресс-кодом, где цвет и фасон одежды – полноценное художественное средство. Писательница из Нью-Йорка Франческа Моретти (в исполнении Джулианны Мур) отправляется в Рим, чтобы уговорить стареющую и слепнущую мать переехать к ней, но, попав в давно покинутый ею родной дом, погружается в воспоминания