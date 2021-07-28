Три новых фильма великих режиссеров, которые стоит увидеть

Мода давно вышла за пределы подиумов и стала полноценным художественным средством. Великие режиссеры тщательно продумывают образы героев, цвет их одежды и мельчайшие детали так, чтобы зритель мог бесконечно разглядывать кадр за кадром подобно полотнам итальянских мастеров эпохи Возрождения.

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«Рамблер» выбрал три киноленты, которые в августе покажет A-ONE в культурном пространстве «Третье место» в Петербурге. Зрителей ждет лекция-обсуждение и приветственный welcome drink.

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«Молодость», 1 августа

кадр из фильма

Один из самых известных современных итальянских режиссеров Паоло Соррентино снял фантасмагорию в духе Феллини о молодости и зыбкости всего того, что хранит наша память. Два друга пенсионного возраста, меланхолик-кинорежиссер и композитор, ищут один вдохновение, а второй умиротворение в роскошном швейцарском отеле в Альпах. Вместе они наблюдают за жизнью постояльцев, размышляют над ошибками собственных детей и даже не замечают, что жизнь имеет свои виды на каждого из них и готова от души посмеяться над их планами.

«Вечный свет», 13 августа

кадр из фильма

В конце прошлого года фильм этот фильм Гаспара Ноэ вышел с пометкой «средний метр». Загадочность определения заключалась в том, что сначала это был всего лишь ролик для рекламной компании Saint Laurent. В итоге у провокационного режиссера получился триллер-посвящение кинематографу и моде. Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль сталкиваются с собственными демонами почувствовать, если не увидеть, которых предстоит и зрителям. Дойти до финала предстоит лишь тем, кто прорвется через сэмпл крика и индастриала, а также всполохи стробоскопа. Неслучайно титр на экране предупредит об опасности эпилептического припадка.

«Невероятная», 21 августа

кадр из фильма