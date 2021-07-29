Фильмы об олимпийских спортсменах, которые стоит посмотреть

Сейчас в Токио проходят летние Олимпийские игры. "Рамблер" сделал подборку лучших фильмов об олимпийских спортсменах.
Фильм рассказывает историю американской фигуристки Тони Хардинг. На протяжении всей жизни ей приходилось сталкиваться с разного рода трудностями: сначала детство с непростой матерью, потом ранний брак с абьюзером, а затем неудачи соревнований из-за неоправданно низких оценок судей. А потом в жизни Тони произошел скандал, который поставил крест на ее карьере. Главную роль в картине исполнила Марго Робби.
Документальный фильм повествует о самом известном в мире бегуне Усэйне Болте, который выигрывал золото на трех Олимпиадах подряд и поставил восемь мировых рекордов. Лента позволит увидеть и узнать Болта не только глазами его восхищенных поклонников, но и не менее великих спортсменов, а также сам Усэйн поведает о своей жизни много всего интересного.
В этом фильмы рассказаны истории борца Александра Карелина, гимнастки Светланы Хоркиной и пловца Александра Попова, которые неоднократно становились призерами Олимпийских игр. В мире их прозвали "Асфальтоукладчик", "Королева брусьев" и "Русская торпеда". Главные роли в картине исполнили Кристина Асмус, Евгений Пронин, Егор Корешков и Сергей Бондарчук.