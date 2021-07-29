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Фильмы об олимпийских спортсменах, которые стоит посмотреть

Мария Грибова
28 минут назад

Сейчас в Токио проходят летние Олимпийские игры. "Рамблер" сделал подборку лучших фильмов об олимпийских спортсменах.

Фильмы об олимпийских спортсменах, которые стоит посмотреть
Фото: Кадр из фильма "Тоня против всех"Кадр из фильма "Тоня против всех"

"Тоня против всех"

Фильм рассказывает историю американской фигуристки Тони Хардинг. На протяжении всей жизни ей приходилось сталкиваться с разного рода трудностями: сначала детство с непростой матерью, потом ранний брак с абьюзером, а затем неудачи соревнований из-за неоправданно низких оценок судей. А потом в жизни Тони произошел скандал, который поставил крест на ее карьере. Главную роль в картине исполнила Марго Робби.

"Я — Болт"

Кадр из фильма "Я — Болт"

Документальный фильм повествует о самом известном в мире бегуне Усэйне Болте, который выигрывал золото на трех Олимпиадах подряд и поставил восемь мировых рекордов. Лента позволит увидеть и узнать Болта не только глазами его восхищенных поклонников, но и не менее великих спортсменов, а также сам Усэйн поведает о своей жизни много всего интересного.

"Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее"

Кадр из фильма "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее"

В этом фильмы рассказаны истории борца Александра Карелина, гимнастки Светланы Хоркиной и пловца Александра Попова, которые неоднократно становились призерами Олимпийских игр. В мире их прозвали "Асфальтоукладчик", "Королева брусьев" и "Русская торпеда". Главные роли в картине исполнили Кристина Асмус, Евгений Пронин, Егор Корешков и Сергей Бондарчук.

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