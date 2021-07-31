Как складывалась судьба Александры Кузенкиной, звезды сериала «Отель "Элеон"»

Актриса запомнилась зрителям благодаря яркой внешности и таланту.

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Кузенкина появилась на свет в Зеленограде. Ее семья не имела никакого отношения к творчеству, но Александра задумывалась об актерской профессии с детства. После школы девочка стремилась заняться любимым делом – посещала театральную студию.

Впервые на экране Саша появилась в 13 лет, снявшись в картине «Полосатое лето». Роль была эпизодической, но помогла девочке утвердиться в мысли о том, что она движется в правильном направлении.

После окончания школы Кузенкина поступила в Щепкинское училище, но на втором курсе сменила его на Школу-студию МХАТ. Играть на сцене театра «Сатирикон» она начала еще во время учебы.

Первая серьезная роль в кино досталась Александре в 2013 году в мелодраме «Студия 17». Популярность актрисе принесли съемки в сериале «Отель "Элеон"» и продолжении этой картины «Гранд». Роль рыжеволосой бестии пришлась по душе зрителям. Примечательно, что Кузенкина в реальной жизни также находится в дружеских отношениях с Дианой Пожарской, своей экранной подругой.

Артистка увлекается психологией. Также к числу ее хобби относится весьма неженское увлечение – бокс.

Что касается личной жизни, то своего первого мужа – Дмитрия Власкина, Александра встретила еще в студенческие годы. Молодые люди встречались три года, а в 2014 году официально оформили свои отношения. Интересно и то, что Кузенкина пробовалась на роль в сериале «Физрук», где играл ее супруг. Ее не взяли, а роль досталась Полине Гренц, которой приписывали роман с Власкиным. Слухи не нашли подтверждения.

Этому браку не суждено было сохраниться. Известие о расставании актеров стало весьма неожиданным для их поклонников. О разводе пара не сообщала. О том, что они расстались, стало известно лишь после появления информации, что Дмитрий встречается с актрисой Анной Бегуновой, впоследствии ставшей его женой.

После развода поклонникам какое-то время было ничего не известно о личной жизни актрисы. В ноябре 2020 года она совершенно неожиданно сообщила в Инстаграме, что переехала в Италию и вышла замуж за шеф-повара Бруно Корпино.