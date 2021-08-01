6 уморительных французских комедий

Французские комедии — это отдельный поджанр юмористических фильмов. Они отличаются особой легкостью, где-то наивностью и откровенностью, шутками, построенных на противопоставлении мужского и женского. Российским зрителям хорошо знакомы комедии с Пьером Ришаром и Жераром Депардье, которые показывали еще в советских кинотеатрах. Современные французские комедии ничуть не хуже. "Рамблер" собрал 6 недавних картин для ценителей парижского чувства юмора.
Bienvenue chez les Ch'tis
Оригинальное название дословно переводится как "добро пожаловать к штям". "Шти" — шутливое прозвище, которое благодаря своему шепелявому диалекту получили жители севера Франции. Именно туда, в холодный Берг близ Дюнкерка на невыносимых два года отправляют работать главного героя, начальника почты Филиппа Абрамса.
Inséparables
Молодой Мика попадает в тюрьму и вынужден делить камеру с преступником, который обожает русскую культуру. Сокамерники дают друг другу обещание открыть совместный бизнес, когда выйдут на свободу. Спустя три года, когда Мика делает успешную карьеру с помощью денег товарища, в его жизни появляется "тот самый русский" и обещает отобрать все.
Le placard
Франсуа Пиньон работает бухгалтером на фабрике резиновых изделий. Из местных разговоров мужчина узнает, что его хотят уволить. В отчаянии Пиньон пускает про себя скандальный слух, который, по его мнению, убережет его от потери работы. Безобидная сплетня разрастается до масштабов города и страны.
Seuls Two
Полицейский-неудачник Жерве Блондо и грабитель Кертис в течение десяти лет играют в кошки-мышки, гоняясь друг за другом. Во время очередной погони Жерве замечает, что многолюдный Париж опустел: в столице не осталось никого, кроме него и давнего врага. Устав от одиночества, соперники объединяются, чтобы вдохнуть жизнь в город.
Alibi.com
Молодой и предприимчивый Грега начинает стартап: на специальном сайте любой человек за определенную сумму может заказать себе алиби. Отвод от физкультуры или спасение от ревнивой жены — парень и его команда помогут всем. Когда Грега влюбляется в Фло, принципиально не приемлющую лжецов, стартаперу приходится скрывать род своей деятельности и самому себе придумывать отмазки.
Mon inconnue
Рафаэль и Оливия познакомились в молодости, поженились и теперь живут душа в душу. Он пишет книги, она, в прошлом подающая надежды пианистка, оставила карьеру ради мужа. Рафаэль не остался в долгу и списал героиню новой книги с жены, придумав ей другую, в чем-то лучшую жизнь. После крупной ссоры и сильного снежного шторма писатель просыпается и с удивлением понимает, что сюжет романа стал реальностью.