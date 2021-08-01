6 уморительных французских комедий

Французские комедии — это отдельный поджанр юмористических фильмов. Они отличаются особой легкостью, где-то наивностью и откровенностью, шутками, построенных на противопоставлении мужского и женского. Российским зрителям хорошо знакомы комедии с Пьером Ришаром и Жераром Депардье, которые показывали еще в советских кинотеатрах. Современные французские комедии ничуть не хуже. "Рамблер" собрал 6 недавних картин для ценителей парижского чувства юмора.

Фото: Кадр из фильма "Бобро поржаловать!" Кадр из фильма "Бобро поржаловать!"

"Бобро поржаловать!", 2008

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Bienvenue chez les Ch'tis

Кадр из фильма "Бобро поржаловать!"

Оригинальное название дословно переводится как "добро пожаловать к штям". "Шти" — шутливое прозвище, которое благодаря своему шепелявому диалекту получили жители севера Франции. Именно туда, в холодный Берг близ Дюнкерка на невыносимых два года отправляют работать главного героя, начальника почты Филиппа Абрамса.

"Дружить по-русски!", 2019

Inséparables

Кадр из фильма "Дружить по-русски!"

Молодой Мика попадает в тюрьму и вынужден делить камеру с преступником, который обожает русскую культуру. Сокамерники дают друг другу обещание открыть совместный бизнес, когда выйдут на свободу. Спустя три года, когда Мика делает успешную карьеру с помощью денег товарища, в его жизни появляется "тот самый русский" и обещает отобрать все.

"Хамелеон", 2001

Le placard

Кадр из фильма "Хамелеон"

Франсуа Пиньон работает бухгалтером на фабрике резиновых изделий. Из местных разговоров мужчина узнает, что его хотят уволить. В отчаянии Пиньон пускает про себя скандальный слух, который, по его мнению, убережет его от потери работы. Безобидная сплетня разрастается до масштабов города и страны.

"Мы — легенды", 2008

Seuls Two

Кадр из фильма "Мы — легенды"

Полицейский-неудачник Жерве Блондо и грабитель Кертис в течение десяти лет играют в кошки-мышки, гоняясь друг за другом. Во время очередной погони Жерве замечает, что многолюдный Париж опустел: в столице не осталось никого, кроме него и давнего врага. Устав от одиночества, соперники объединяются, чтобы вдохнуть жизнь в город.

"SuperАлиби", 2017

Alibi.com

Кадр из фильма "SuperАлиби"

Молодой и предприимчивый Грега начинает стартап: на специальном сайте любой человек за определенную сумму может заказать себе алиби. Отвод от физкультуры или спасение от ревнивой жены — парень и его команда помогут всем. Когда Грега влюбляется в Фло, принципиально не приемлющую лжецов, стартаперу приходится скрывать род своей деятельности и самому себе придумывать отмазки.

"Поменяться местами", 2019

Mon inconnue

Кадр из фильма "Поменяться местами"