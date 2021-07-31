Эксперты рассказали о феномене повторного проката

Повторный прокат классики мирового и отечественного кинематографа стал особенно актуален для российских компаний в период пандемии из-за дефицита новых релизов. Несмотря на малые цифры сборов, прокатчики готовы возвращать картины на большой экран, поскольку это привлекает как поклонников этих фильмов, так и новых зрителей, а также несет образовательную функцию. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

Фото: ТАСС ТАСС

Новое знакомство со старыми фильмами

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Выпуск знаковых картин прошлых лет в повторный прокат достаточно давно стал популярным явлением для российских кинотеатров, но в период пандемии, который ознаменовался дефицитом экранных новинок, приобрел особый статус. Только за первое полугодие 2021 года на экраны вернулись такие шедевры мировой классики как "Июльский дождь" (1966) Марлена Хуциева, "Берегись автомобиля" (1966) Эльдара Рязанова, прокат которых совместно с "Мосфильмом" подготовил журнал "Искусство кино". Осенью они планируют выпустить "Долгую счастливую жизнь" (1966) Геннадия Шпаликова.

"Конечно, по большей части это - аттракцион своего рода. Фильм, который ты когда-либо видел на телевизоре, на экране телефона или же ноутбука, можно посмотреть теперь на большом экране кинозала. В высоком разрешении и с реставрацией фильм воспринимается если не трехмерным, то как минимум масштабнее того, что могли зрители получить от домашнего просмотра. Также существует социальный момент, наверное, наиболее важный. Просмотр фильма - это площадка для дискуссии вокруг тем, которые в нем заложены. Наши форматы показов часто сопровождаются лекциями и открытыми дискуссиями",

- сказал ТАСС исполнительный директор "Искусства кино" Владимир Кочарян.

По словам гендиректора "Пионера" Александры Геллер, кинокомпании важно не только показать великие картины поклонникам, но и привлечь новых зрителей. В этом году они выпустили в прокат мультфильм "Унесенные призраками" (2001) Хаяо Миядзаки и мелодраму "Амели" (2001) Жан-Пьера Жене - обе картины отмечают двадцатилетие с премьеры.

"За этот промежуток времени выросло уже новое поколение зрителей, так почему бы не показать им то, что уже признано шедевром во всем мире? Мы гордимся работой с такими культовыми произведениями и всегда остаемся довольными результатами и тем, как публика их принимает",

- поделилась собеседница агентства.

Она уточнила, что кинокомпания "Пионер" в 2018 году приобрела права на золотую коллекцию отреставрированных фильмов студии "Гибли", поэтому регулярно выпускает картины Хаяо Миядзаки на большом экране. В конце августа зрителей ожидают показы полнометражного дебюта студии "Небесный замок Лапута" (1986).

Иные критерии успешности

Несмотря на то, что зрительский потенциал таких показов уходит за десятки тысяч человек, больших денег, сравнимых с новинками, повторный прокат не приносит. Самым крупным релизом "Искусства кино" и "Мосфильма" Кочарян назвал "Сталкера" (1979) Андрея Тарковского, который собрал в повторном прокате 5 млн рублей.

"Конечно, это небольшие деньги для компаний, которые занимаются прокатом блокбастеров, но у нас и другие задачи, и подход к просчету успешности проката",

- пояснил он.

В сети кинотеатров "Каро" повторный прокат назвали серьезным подспорьем для кинотеатрального бизнеса в 2021 году.

"Сейчас это явление достигло таких объемов, что нередко фильмы при повторном прокате собирают десятки миллионов рублей, как это было, например, с франшизой "Властелин колец" < > "Каро" нередко выступает лидером по сборам таких проектов. Например, фильмы "Танцующая в темноте", "Рассекая волны" и "Generation П" именно в "Каро" собрали больше трети своей итоговой кассы",

- сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

Компания "Иноекино", осуществляющая показы классики мирового кинематографа на большом экране, за первые шесть месяцев 2021 года вернула в кино картины "Малхолланд Драйв" (2001) Дэвида Линча, "Любовное настроение" (2000) и "Чунгкингский экспресс" (1994) Вонга Карвая, "Таксист" (1976) Мартина Скорсезе, "Пролетая над гнездом кукушки" (1975) Милоша Формана и другие ленты. Руководитель проекта Алексей Бажин, ссылаясь на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сообщил у себя на странице в Facebook, что эти картины собрали в повторном прокате от 6,6 млн рублей до 9,97 млн рублей. Для сравнения, премьерный триллер "Время" (2021) М. Найт Шьямалана, ставший лидером российского проката по итогам выходных, собрал 160,4 млн рублей за период с 22 по 25 июля.

Погружение в эпоху

Киностудия имени Горького, обладающая обширной коллекцией классики отечественного кинематографа, также активно вливается в тенденцию повторного проката. Генпродюсер студии Лика Бланк рассказала ТАСС, что в этом году совместно с проектом "Каро. Арт" они показали, например, военную драму "Офицеры" (1971) Владимира Рогового, посвятив сеансы памяти Народного артиста СССР Василия Ланового, и впервые провели марафон сериала "Семнадцать мгновений весны" (1973) Татьяны Лиозновой ко Дню Победы.

"Сеансы проходили успешно, и это доказывает, что люди готовы смотреть классику кино в современных кинотеатрах",

- пояснила Бланк.

Современное авторское и коммерческое российское кино сделало большой шаг вперед, подчеркнула собеседница агентства, что стимулирует интерес к истории отечественного кинематографа.

"На самом деле, повторного проката в нашей стране не хватало. У зрителя должна быть возможность смотреть самые разные фильмы на большом экране. Ведь несмотря на развитие технологий для индивидуального смотрения, просмотр в кинотеатре - это особый опыт. На специальном показе с лекцией киноведа у нас был полный зал с учетом существующих ограничений. Для правообладателя повторный прокат и спецпоказы - это еще и способ снова привлечь внимание к фильму, увеличить просмотры на других площадках. Возможно, именно с помощью повторного проката лучше всего привлекать молодую аудиторию к просмотру классических лент",

- предположила она.

В беседе с ТАСС эксперты отметили, что зрительским интересом пользуются отреставрированные или режиссерские версии фильмов, а также показы, приуроченные к юбилеям или другим актуальным событиям. Кочарян добавил, что выбор картин всегда отвечает кураторской логике, которая заложена в одном прокатном проекте или даже серии таковых. Например, уже упомянутые ранее фильмы "Июльский дождь", "Берегись автомобиля" и "Долгая счастливая жизнь" относятся к кинематографу одного течения шестидесятников и по-своему раскрывает эпоху, визуальные приемы и сценарные решения, которые переходят из картины в картину.

"Такой способ может наиболее полно рассказать зрителю о феномене того времени и ввести его в контекст с помощью дополнительных активностей вокруг книг, лекций, материалов на нашем сайте и в социальных сетях и даже выпуска книг-путеводителей по фильмам",