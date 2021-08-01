Клип Бейонсе признали лучшим музыкальным видео всех времен

Журнал Rolling stone поставил клип американской певицы Бейонсе на песню Formation на первое место в рейтинге "100 величайших музыкальных видео всех времен". Лучший клип в истории поп-музыки сняла в 2016 году режиссер Мелина Мацукас. Ее творение обошло видео на такие треки, как Billie Jean Майкла Джексона, Kiss Принца и Bad Romance Леди Гаги. В Formation использованы яркие образы, связанные с историей и культурой чернокожих американцев: девушка, лежащая на крыше тонущей патрульной машины в разрушенном Новом Орлеане, стена, на которой аэрозольной краской написано: "Хватит в нас стрелять". "Я хотела показать - вот они, черные люди. Мы торжествуем, мы страдаем, мы тонем, нас бьют, мы танцуем, мы едим и мы все еще здесь", - описала Мелина концепцию видео. Бейонсе фигурирует в списке еще два раза: клип на песню Single Ladies занял 12-е место и видео совместного с Леди Гагой трека Telephone оказалось на 66-й строчке. Ранее на 63-й церемонии "Грэмми" певица Бейонсе побила рекорд по числу наград среди женщин.