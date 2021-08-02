Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

3 фильма с эффектом дежавю

Александра Нечаева
55 минут назад

Некоторые фильмы, созданные в Голливуде, невероятно похожи. Настолько, что просматривая какой-то фильм, не покидает ощущение того,что вы его уже видели. О кинолентах, которые практически копируют друг друга, читайте в материале “Рамблера”.

3 фильма с эффектом дежавю
Фото: Кадр из фильма "Армагеддон"Кадр из фильма "Армагеддон"

“Армагеддон” и “Столкновение с бездной”

По сюжету обеих картин группа отважных астронавтов предстоит взорвать астероид, который грозит упасть на Землю и уничтожить все живое. Оба фильма заканчиваются хорошо: планета спасена, героям всяческие почести.

“Престиж” и “Иллюзионист”

В обеих картинах речь идет об иллюзионистах. “Престиж” рассказывает историю соперничества двух фокусников, которая в итоге приводит к весьма необычным и печальным последствиям. В “Иллюзионисте” больше романтики, соперничества нет. Сопоставлять эти фильмы хочется из-за их неожиданных финалов.

“Тихое место” и “Птичий короб”

Если в первой картине чтобы не стать жертвой ужасных монстров людям приходится всегда молчать, то во второй приходится жить с завязанными глазами: на мир нельзя смотреть, иначе - гибель. В обоих фильмах главная героиня - мать, спасающая детей. Вряд ли можно поспорить, что эти фильмы похожи.

Фильмы,Столкновение с бездной,Иллюзионист,Армагеддон,Престиж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители