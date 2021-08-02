3 фильма с эффектом дежавю

Некоторые фильмы, созданные в Голливуде, невероятно похожи. Настолько, что просматривая какой-то фильм, не покидает ощущение того,что вы его уже видели. О кинолентах, которые практически копируют друг друга, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Армагеддон" Кадр из фильма "Армагеддон"

“Армагеддон” и “Столкновение с бездной”

По сюжету обеих картин группа отважных астронавтов предстоит взорвать астероид, который грозит упасть на Землю и уничтожить все живое. Оба фильма заканчиваются хорошо: планета спасена, героям всяческие почести.

“Престиж” и “Иллюзионист”

В обеих картинах речь идет об иллюзионистах. “Престиж” рассказывает историю соперничества двух фокусников, которая в итоге приводит к весьма необычным и печальным последствиям. В “Иллюзионисте” больше романтики, соперничества нет. Сопоставлять эти фильмы хочется из-за их неожиданных финалов.

“Тихое место” и “Птичий короб”