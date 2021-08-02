Что смотреть в кино с 5 августа

Фильмы, на которые стоит сходить на этой неделе в кинотеатры, в подборке “Рамблера”.
Возрождение франшизы, которую чуть было не разгромили после неудачи первой части. Аманда Уоллер вновь собирает команду, состоящую из преступников со спецспособностями для выполнения секретной миссии. Живыми возвращаться необязательно.
Маленький герой фильма, немой мальчик Дилан после потери мамы переезжает с отцом в новый дом, где на чердаке он находит книгу заклинаний. Дилан мечтает начать говорить и совершает ритуал, описанный в старинном фолианте. Желание мальчика неожиданно исполняется. Дилан продолжает загадывать желания дальше, но неожиданно понимает, что за исполнение каждого из них придется заплатить высокую цену. Джинн, владеющий магией и делающий мечта мальчика реальностью однажды приходит к нему, чтобы взамен исполненных желаний забрать себе его душу.
Два агента ФБР охотятся на сеть торговцами людьми, но неожиданно понимают, что это дело тесно связано с расследованием серийных убийств, которое длится уже в течение многих лет. За помощью они обращаются к техасскому рейнджеру. Но неожиданно в плен маньяка попадает сама женщина-агент. У оставшихся напарников в запасе всего несколько часов, чтобы ее спасти.