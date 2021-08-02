Что смотреть в кино с 5 августа

Фильмы, на которые стоит сходить на этой неделе в кинотеатры, в подборке “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма “Отряд самоубийц: Миссия навылет” Кадр из фильма “Отряд самоубийц: Миссия навылет”

“Отряд самоубийц: Миссия навылет”

Возрождение франшизы, которую чуть было не разгромили после неудачи первой части. Аманда Уоллер вновь собирает команду, состоящую из преступников со спецспособностями для выполнения секретной миссии. Живыми возвращаться необязательно.

“Заклинание Джинна”

Маленький герой фильма, немой мальчик Дилан после потери мамы переезжает с отцом в новый дом, где на чердаке он находит книгу заклинаний. Дилан мечтает начать говорить и совершает ритуал, описанный в старинном фолианте. Желание мальчика неожиданно исполняется. Дилан продолжает загадывать желания дальше, но неожиданно понимает, что за исполнение каждого из них придется заплатить высокую цену. Джинн, владеющий магией и делающий мечта мальчика реальностью однажды приходит к нему, чтобы взамен исполненных желаний забрать себе его душу.

“Полночь на злаковом поле”