Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Что смотреть в кино с 5 августа

Александра Нечаева
5 минут назад

Фильмы, на которые стоит сходить на этой неделе в кинотеатры, в подборке “Рамблера”.

Что смотреть в кино с 5 августа
Фото: Кадр из фильма “Отряд самоубийц: Миссия навылет”Кадр из фильма “Отряд самоубийц: Миссия навылет”

“Отряд самоубийц: Миссия навылет”

Возрождение франшизы, которую чуть было не разгромили после неудачи первой части. Аманда Уоллер вновь собирает команду, состоящую из преступников со спецспособностями для выполнения секретной миссии. Живыми возвращаться необязательно.

“Заклинание Джинна”

Маленький герой фильма, немой мальчик Дилан после потери мамы переезжает с отцом в новый дом, где на чердаке он находит книгу заклинаний. Дилан мечтает начать говорить и совершает ритуал, описанный в старинном фолианте. Желание мальчика неожиданно исполняется. Дилан продолжает загадывать желания дальше, но неожиданно понимает, что за исполнение каждого из них придется заплатить высокую цену. Джинн, владеющий магией и делающий мечта мальчика реальностью однажды приходит к нему, чтобы взамен исполненных желаний забрать себе его душу.

“Полночь на злаковом поле”

Два агента ФБР охотятся на сеть торговцами людьми, но неожиданно понимают, что это дело тесно связано с расследованием серийных убийств, которое длится уже в течение многих лет. За помощью они обращаются к техасскому рейнджеру. Но неожиданно в плен маньяка попадает сама женщина-агент. У оставшихся напарников в запасе всего несколько часов, чтобы ее спасти.

Фильмы,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители