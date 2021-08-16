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Что смотреть в кино с 19 августа

Мира Маркина
2 часа назад

Премьеры недели, достойные внимания зрителя, в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 19 августа
Фото: Кадр из фильма “Охотник за разумом: Схватка”Кадр из фильма “Охотник за разумом: Схватка”

“Охотник за разумом: Схватка”

Фильм основан на реальных событиях, а точнее на расшифровках бесед агента ФБР Уильяма Хэгмайера и серийного убийцы Теда Банди, которые проводились с 1984 по 1989 годы. Перед казнью маньяка Хэгмайер во время допроса пытался понять, что же двигало преступником, побуждая его творить расправы над жертвами.

“Босс-молокосос 2”

Братья Тим и Тед, знакомые зрителям по первой части мультфильма, выросли и редко общаются друг с другом. Тим отдает себя семье, а Тед ведет серьезный образ жизни. У Тима растет дочь по имени Тина, очень напоминающая своего дядюшку. И именно из-за нее братья попадают в новую передрягу: им необходимо побороть злодея, который собирает армию злых малышей. Но для этого Тиму и Теду надо объединиться и снова стать детьми.

“Кодекс киллера”

Самые востребованные киллеры в мире Анна и Рембрандт являются конкурентами и на протяжении долгих лет ведут борьбу за лучших клиентов. Их соперничество продолжается до момента, когда погибает наставник Анны. Чтобы найти того, кто лишил его жизни, героям необходимо объединиться и действовать сообща.

“Проклятие пиковой дамы”

Четверо подростков решают убедиться, правдива ли легенда о том, что, нарисовав на зеркале дверь и лестницу, и трижды повторив имя Пиковой дамы, можно вызвать ее в реальным мир. Ритуал, казавшийся детской шалостью, оборачивается ужасными последствиями.

Фильмы,ФБР,
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