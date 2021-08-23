Что смотреть в кино с 26 августа

Три фильма, которые стоит посмотреть на большом экране на этой неделе, в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Воспоминания" Кадр из фильма "Воспоминания"

“Воспоминания”

В недалеком будущем значительная часть Майами оказывается затоплена водой. В этом будущем и живет Николас Баннистер, занимающийся довольно опасным делом: он предлагает своим клиентам восстановить и вновь пережить их самые яркие и заветные воспоминания. Однако встреча с новой клиенткой по имени Мэй меняет размеренный ход его жизни. Между Ником и Мэй завязывается роман, но все совсем не так просто, как кажется. Баннистеру предстоит раскрыть правду о женщине, которую он полюбил, а для этого придется нырнуть в темный мир прошлого.

“Легенда о Зеленом рыцаре”

В Новый год в Камелоте появляется таинственный Зеленый рыцарь. Он предлагает всем присутствующим пари, согласно которому каждый может ударить его топором, но ровно через год он вновь вернется, чтобы нанести ответный удар. Молодой рыцарь по имени Гавейн принимает решение участвовать в пари и отрубает Зеленому рыцарю голову. Но тот ставит ее на место и уходит. Теперь Гейвен должен покинуть Камелот, чтобы отправиться в опасное странствие в поисках странного рыцаря.

“Последний день Земли”