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Зеленая дорожка и другие черты Московского международного кинофестиваля

Александра Нечаева
4 часа назад

Ровно 62 года назад, 3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного фестиваля. О некоторых моментах из его истории читайте в материале "Рамблера".

Зеленая дорожка и другие особенности ММКФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официально предшественником Московского международного кинофестиваля считается Советский кинофестиваль в Москве, который состоялся в 1939 году и стал вторым старейшим кинофестивалем в мире после Венецианского (1932). Во время войны и в послевоенные годы кинофестиваль не проводился и был возобновлен лишь в 1959 году. Именно с этого момента отсчитывается официальная хронология кинофестиваля. Первый проходил в Москве с 3 по 17 августа 1959 года.

Первый Московский международный кинофестиваль проходил под девизом “За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!”, открытие его состоялось 3 августа 1959 года во Дворце спорта имени Ленина в Лужниках. В фестивале приняли участие делегации из 25 стран мира, а конкурсная программа была представлена 30 фильмами. Главный приз кинофестиваля получил фильм Сергея Бондарчука “Судьба человека”.

Поначалу Московский международный кинофестиваль проходил раз в два года, чередуясь с кинофестивалем в Карловых Варах. И лишь в 1999 году мероприятие стало ежегодным, а президентом кинофестиваля был выбран Никита Михалков.

ММКФ является лидером по числу стран-участниц: уже в 1960-1980-х годах в нем приняли участие кинозвезды из 100 стран, кроме того, Московский международный кинофестиваль лидировал и по количеству представляемых зрителю фильмов.

В 1972 году ММКФ получил категорию “А”, которая дает право участия в фестивале фильмов, еще не демонстрировавшихся на других международных кинопросмотрах.

Главный приз кинофестиваля, статуэтка “Святой Георгий”, был учрежден в 1989 году, до этого фильмам-победителям разных номинаций вручали золотые и серебряные медали.

Красная ковровая дорожка, по которой прогуливаются мировые звезды кино, на ММКФ появилась далеко не сразу. До XXXIV кинофестиваля “фирменный” цвет ковровой дорожки мероприятия был зеленым.

Фильмы,Судьба человека,Сергей Бондарчук,Никита Михалков,
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