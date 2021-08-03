Зеленая дорожка и другие особенности ММКФ

Ровно 62 года назад, 3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного фестиваля. О некоторых моментах из его истории читайте в материале "Рамблера".

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Официально предшественником Московского международного кинофестиваля считается Советский кинофестиваль в Москве, который состоялся в 1939 году и стал вторым старейшим кинофестивалем в мире после Венецианского (1932). Во время войны и в послевоенные годы кинофестиваль не проводился и был возобновлен лишь в 1959 году. Именно с этого момента отсчитывается официальная хронология кинофестиваля. Первый проходил в Москве с 3 по 17 августа 1959 года.

Первый Московский международный кинофестиваль проходил под девизом “За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!”, открытие его состоялось 3 августа 1959 года во Дворце спорта имени Ленина в Лужниках. В фестивале приняли участие делегации из 25 стран мира, а конкурсная программа была представлена 30 фильмами. Главный приз кинофестиваля получил фильм Сергея Бондарчука “Судьба человека”.

Поначалу Московский международный кинофестиваль проходил раз в два года, чередуясь с кинофестивалем в Карловых Варах. И лишь в 1999 году мероприятие стало ежегодным, а президентом кинофестиваля был выбран Никита Михалков.

ММКФ является лидером по числу стран-участниц: уже в 1960-1980-х годах в нем приняли участие кинозвезды из 100 стран, кроме того, Московский международный кинофестиваль лидировал и по количеству представляемых зрителю фильмов.

В 1972 году ММКФ получил категорию “А”, которая дает право участия в фестивале фильмов, еще не демонстрировавшихся на других международных кинопросмотрах.

Главный приз кинофестиваля, статуэтка “Святой Георгий”, был учрежден в 1989 году, до этого фильмам-победителям разных номинаций вручали золотые и серебряные медали.