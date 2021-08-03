5 самых кассовых итальянских комедий

Российским зрителям хорошо знакомы итальянские комедии, выходившие в 70-х и 80-х: "Укрощение строптивого", "Фантомас", "Жандарм на отдыхе". В свое время они продемонстрировали внушительные кассовые сборы как на родине, так и по всему миру. "Рамблер" рассказывает об итальянских комедиях, которые собрали на родине самую большую кассу за всю историю.
Интересный факт: Четыре из пяти самых кассовых итальянских комедий всех времен сняты одним режиссером — Кекко Дзалоне.
Собрал: 65,341,588 евро
Самая кассовая итальянская комедия всех времен. Талантливого и трудолюбивого чиновника Кекко собираются сократить. Мужчине предлагают выбор: уйти по собственному желанию с выходным пособием или отправиться в отдаленную командировку. Упрямый Кекко выбирает второе, и министерство отправляет героя на Северный полюс.
Собрал: 51,948,550 евро
Разгар кризиса 2008 года. Главный герой — не самый успешный продавец пылесосов. Он обещает сыну устроить идеальные каникулы, если тот окончит школу с идеальными оценками. Когда сын выполняет задачу, семья отправляется отдыхать в маленькую деревеньку к дальним родственникам.
Собрал: 46,201,300 евро
Кекко — молодой и наивный предприниматель, который открыл суши-ресторан в родном городе Спинаццола. Через месяц бизнес обанкротился, и герой бежит от выплаты долгов в Африку. Кекко недолго работает в Кении официантом, но родина зовет: герой решает эмигрировать обратно в Европу на лодке.
Собрал: 43,474,047 евро
Вышибала в ночном клубе мечтает стать карабинером, как его дядя Джузеппе Капобьянко, однако в армии ему настойчиво отказывают. Случайно герой знакомится с Фарах, арабской девушкой, которая пытается отомстить за убийство ее семьи.
Собрал: 31,231,984 евро
Шедевр Роберто Бениньи об ужасах Холокоста вряд ли можно назвать комедией — только если первую часть картины. Романтик и чудак Гуидо пытается впечатлить прекрасную и недосягаемую Дору. Спустя множество неловких недоразумений пара находит совместное счастье. Оскароносная картина стала хитом бокс-офиса не только в Италии, но и за рубежом: до 2000 года это был самый кассовый фильм на иностранном языке в Соединенных Штатах.