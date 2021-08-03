5 самых кассовых итальянских комедий

Российским зрителям хорошо знакомы итальянские комедии, выходившие в 70-х и 80-х: "Укрощение строптивого", "Фантомас", "Жандарм на отдыхе". В свое время они продемонстрировали внушительные кассовые сборы как на родине, так и по всему миру. "Рамблер" рассказывает об итальянских комедиях, которые собрали на родине самую большую кассу за всю историю.

Фото: Кадр из фильма "К черту на рога" Кадр из фильма "К черту на рога"

Интересный факт: Четыре из пяти самых кассовых итальянских комедий всех времен сняты одним режиссером — Кекко Дзалоне.

Видео дня

"К черту на рога", 2015

Собрал: 65,341,588 евро

Кадр из фильма "К черту на рога"

Самая кассовая итальянская комедия всех времен. Талантливого и трудолюбивого чиновника Кекко собираются сократить. Мужчине предлагают выбор: уйти по собственному желанию с выходным пособием или отправиться в отдаленную командировку. Упрямый Кекко выбирает второе, и министерство отправляет героя на Северный полюс.

"Солнце льет, как из ведра", 2013

Собрал: 51,948,550 евро

Кадр из фильма "Солнце льет, как из ведра"

Разгар кризиса 2008 года. Главный герой — не самый успешный продавец пылесосов. Он обещает сыну устроить идеальные каникулы, если тот окончит школу с идеальными оценками. Когда сын выполняет задачу, семья отправляется отдыхать в маленькую деревеньку к дальним родственникам.

"Невезучий", 2020

Собрал: 46,201,300 евро

Кадр из фильма "Невезучий"

Кекко — молодой и наивный предприниматель, который открыл суши-ресторан в родном городе Спинаццола. Через месяц бизнес обанкротился, и герой бежит от выплаты долгов в Африку. Кекко недолго работает в Кении официантом, но родина зовет: герой решает эмигрировать обратно в Европу на лодке.

"Какой прекрасный день", 2011

Собрал: 43,474,047 евро

Кадр из фильма "Какой прекрасный день"

Вышибала в ночном клубе мечтает стать карабинером, как его дядя Джузеппе Капобьянко, однако в армии ему настойчиво отказывают. Случайно герой знакомится с Фарах, арабской девушкой, которая пытается отомстить за убийство ее семьи.

"Жизнь прекрасна", 1997

Собрал: 31,231,984 евро

Кадр из фильма "Жизнь прекрасна"