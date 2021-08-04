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Братья Коэны больше не будут снимать фильмы вместе

Диана Товсепова
16 минут назад

Режиссеры Итан и Джоэл Коэны больше не будут снимать совместные фильмы. Об этом заявил композитор Картер Беруэлл, который написал саундтреки к большинству фильмов братьев Коэн.

Братья Коэны больше не будут снимать фильмы вместе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Беруэлл прокомментировал новость о том, что Джоэл впервые снимет фильм самостоятельно. Это будет «Макбет» с Дензелом Вашингтоном, Фрэнсис МакДорманд и Бренданом Глисоном.

«Итан уже писал сценарии и продюсировал самостоятельно, а вот для Джоэла "Макбет" — первая самостоятельная работа», — объяснил он.

Беруэлл подчеркнул, что «Итан просто не хочет больше снимать кино». Он выразил надеется на то, что Коэны не прекратят работать над совместными сценариями:

«Я некоторые из них читал, и они великолепные. Но мы сейчас все в том возрасте, когда можем просто взять и уйти на пенсию».

Братья Коэны — лауреаты четырех премий «Оскар». Они сняли такие популярные картины, как «Большой Лебовски», «Фарго», «Старикам тут не место» и «После прочтения сжечь».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа дата премьеры сериала «Властелин колец».

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