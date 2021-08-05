Где снимали фильм «Покровские ворота»

В основу культового фильма «Покровские ворота» была положена одноименная пьеса Леонида Зорина. В ней автор описывал реальные события 1948 года, происходившие на Петровском бульваре. Чтобы избежать неприятных ситуаций с настоящими прототипами персонажей, драматург перенес действие произведения в район Покровских ворот, которые снесли еще в 18 веке при ликвидации стен Белого города. «Рамблер» расскажет, где же на самом деле проходили съемки киноленты.

Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота» Кадр из фильма «Покровские ворота»

Дом героев

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Дом героев, который показан в киноленте, располагается параллельно Гоголевскому бульвару по адресу: Нащокинский переулок, дом 10. Изначально здание было двухэтажным особняком, построенным на месте сгоревшего в 1812 году съезжего двора Пречистенской полицейской части.

Несмотря на то, что в начале и в конце фильма мы видим, как дом разрушают, реальное здание стоит на своем месте до сих пор. Правда, его немного перестроили. Снесенная конструкция, предположительно, в реальности находилась на углу Краснопролетарской улицы и Оружейного переулка. Интерьеры коммуналки снимали в павильоне «Мосфильма».

Больницы

По сюжету, Людочка работала медсестрой в больнице. Здание, в котором ее снимали, никакого отношения к здравоохранению не имело. Это государственный университет по землеустройству. Находится по адресу: улица Казакова, 15.

А вот больницу, из которой Хоботов сбежал, снимали не так далеко от этого места. Тоже в районе Курского вокзала. Съемки проходили в усадьбе «Высокие горы» (еще одно название - Усачёвых-Найденовых) на Земляном валу 53. Ее уникальная особенность в том, что у нее три фасада.

Пруд

По сюжету фильма, герои отправляются на каток, который расположен на Чистых прудах. Однако на самом деле, в кадре появляется каток на Патриарших прудах. Покататься там зимой на коньках можно по сей день.

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