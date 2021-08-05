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​РФС показал «тайну ВАР»

Евро-футбол.Ру
1 час назад

На канале РФС в YouTube был опубликован мини-фильм, касающийся работы ВАР. О принципах функционирования системы рассказали непосредственно российские рефери. В ролике можно увидеть закулисье работы ВАР, в частности послушать переговоры между видеоассистентами во время разбора игровых моментов. Съёмки велись во время матчей на предсезонном Кубке Париматч Премьер, в котором участвовали «Спартак», «Химки», «Рубин» и «Сочи».

​РФС показал «тайну ВАР»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Своеобразный мини-фильм от РФС имеет название «Тайна VAR: как помогает видеоассистент в матче».

Отметим, что по ходу прошлого сезона в российском футболе возникало много судейских скандалов, несмотря на внедрение ВАР.

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