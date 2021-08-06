Как гласит русская пословица, в тюрьму двери широки, а обратно — узки.

Заключенные московского изолятора временного содержания совершили побег. По предварительным данным, они открутили замки с помощью запрещенного в ИВС гаечного ключа. Но это далеко не единственный случай. Множество фильмов о побегах основано на реальных событиях. «Рамблер» сделал подборку этих кинолент.

«Побег из Шоушенка»

Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

Эндю Дюфрейн - бывший вице-президент крупного банка. Его обвинили в убийстве жены и любовницы, приговорив к пожизненному заключению. Мужчине так и не удалось доказать свою невиновность, поэтому он оказался за решеткой. Но спустя 20 лет его терпение кончилось, и Эндрю решил сбежать из Шоушенка. Главные роли в культовом фильме исполнили Тим Роббинс и Морган Фриман.

«Мотылек»

Кадр из фильма «Мотылек»

По мотивам одноименного автобиографического произведения, написанного Анри Шарьером, когда-то оказавшемся на острове-тюрьме во Французской Гвиане, сняли киноленту. Пути назад из этого страшного трудового лагеря уже не было, и оставалось либо смириться, либо жить, пытаясь сбежать. Анри выбрал второе. Фильм сняли в 2017 году, главные роли в нем играют Чарли Ханнэм и Рами Малек.

«Побег из Претории»

Кадр из фильма «Побег из Претории»

Драма повествует историю Стивена и Тима, двух белых выходцев из Южной Африки, которые оказались осуждены по политическому делу и отправлены под стражу в одну из тюрем, расположенных на территории Претории. Чтобы не потратить несколько лет жизни на сидение за решеткой в нечеловеческих условиях под постоянным контролем надзирателей и охранников, они решаются на побег.

«Три дня на побег»

Кадр из фильма «Три дня на побег»

Жизнь Джона в одночасье разрушилась на мелкие кусочки - его жену арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лора сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Но, когда законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается – разработать изощренный план побега. главные роли в картине исполнили Расселл Кроу и Элизабет Бэнкс.

«Побег из Алькатраса»

Кадр из фильма «Побег из Алькатраса»