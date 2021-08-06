Как гласит русская пословица, в тюрьму двери широки, а обратно — узки.
Заключенные московского изолятора временного содержания совершили побег. По предварительным данным, они открутили замки с помощью запрещенного в ИВС гаечного ключа. Но это далеко не единственный случай. Множество фильмов о побегах основано на реальных событиях. «Рамблер» сделал подборку этих кинолент.
Эндю Дюфрейн - бывший вице-президент крупного банка. Его обвинили в убийстве жены и любовницы, приговорив к пожизненному заключению. Мужчине так и не удалось доказать свою невиновность, поэтому он оказался за решеткой. Но спустя 20 лет его терпение кончилось, и Эндрю решил сбежать из Шоушенка. Главные роли в культовом фильме исполнили Тим Роббинс и Морган Фриман.
По мотивам одноименного автобиографического произведения, написанного Анри Шарьером, когда-то оказавшемся на острове-тюрьме во Французской Гвиане, сняли киноленту. Пути назад из этого страшного трудового лагеря уже не было, и оставалось либо смириться, либо жить, пытаясь сбежать. Анри выбрал второе. Фильм сняли в 2017 году, главные роли в нем играют Чарли Ханнэм и Рами Малек.
Драма повествует историю Стивена и Тима, двух белых выходцев из Южной Африки, которые оказались осуждены по политическому делу и отправлены под стражу в одну из тюрем, расположенных на территории Претории. Чтобы не потратить несколько лет жизни на сидение за решеткой в нечеловеческих условиях под постоянным контролем надзирателей и охранников, они решаются на побег.
Жизнь Джона в одночасье разрушилась на мелкие кусочки - его жену арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лора сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Но, когда законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается – разработать изощренный план побега. главные роли в картине исполнили Расселл Кроу и Элизабет Бэнкс.
Кинолента основана на реальных событиях. В 1962 году Фрэнк Ли Моррис и братья Энглин смогли совершить побег из неприступной тюрьмы на острове, повлекший за собой ее закрытие. Никто из троих не был пойман и до сих пор доподлинно не известно, как сложилась их судьба после побега. Главные роли исполнили Клинт Иствуд, Патрик МакГуэн и Робертс Блоссом.