Три истории, которые легли в основу фильмов Кинга

Стивен Кинг — один из самых известных писателей современности. Большая часть его романов была экранизирована и по сей день пользуется огромной популярностью. Но многие зрители наверняка завались вопросом, откуда писатель черпает вдохновение для своих работ. «Рамблер» нашел на него ответ.

Фото: Кадр из фильма «Оно» Кадр из фильма «Оно»

«Сияние»

Кадр из фильма «Сияние»

«Сияние» — один из самых известных и, конечно, экранизированных романов Стивена Кинга. Идея книги пришла к Стивену в 1974 году, когда он вместе с женой провел ночь в большом старом отеле «Стэнли» на горном перевале. Из-за приближающейся зимы они оказались единственными гостями.

Портье объяснил, что из-за снегопадов дороги становятся непроходимыми и их часто отрезает от внешнего мира. Странный вид отеля: массивные двери, кроваво-красные дорожки, банкетный зал, живая изгородь в виде звериных фигур — навели писателя на мысль о том, что это идеальное место для призраков.

«Кладбище домашних животных»

Кадр из фильма «Кладбище домашних животных»

Книга и впоследствии снятый по ней фильм во многом основаны на реальных событиях. Одно время Стивен вместе с семьей жил рядом с оживленной дорогой в городе Оррингтон, штат Мэн. На ней под колесами автомобилей часто погибали домашние животные, в том числе и кот писателя Смаки. Поэтому местные дети построили для них на поле собственное кладбище недалеко от дома писателя.

Но написать одну из самых страшных своих книг писателя побудило то, что его маленький сын Оуэн чуть не попал под колеса грузовика. Ребенок остался жив только потому, что упал, не добежав до дороги несколько метров.

«Оно»

Кадр из фильма «Оно»

Кинолента рассказывает о том, как семеро друзей борются против странного монстра, меняющего обличье. Это порождение зла обитает в канализации под городом и способно превращаться в их самые потаенные страхи.

За романом стоит простая история. В 1978 году Кинг отправился забирать свой автомобиль из ремонта. Сначала он планировал поехать на такси, но потом решил прогуляться пешком. Пройти предстояло три мили к окраине города. По пути ему попался старый деревянный мост, «горбатый и совершенно причудливый». Идя по нему, он вспомнил детскую сказку про трех козлят и тролля под мостом.