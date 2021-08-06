"Лучше Голливуда": иностранцы оценили российский фильм

"Только что видел это на Netflix, и я должен сказать, что этот фильм был чертовски интересным. [...] и он из России! Этот фильм очень веселый. А еще есть немало забавных погонь. В нем много драматизма и реального развития персонажей. На самом деле это лучше, чем почти все, что я видел на Западе как минимум за год";