"Лучше Голливуда": иностранцы оценили российский фильм

Премьера российского фильма "Майор Гром: Чумной доктор" состоялась на Netflix 7 июля. Он вошел в десятку самых популярных картин на стриминговой платформе в 65 странах, а в некоторых даже занял первую строчку. "Рамблер" выяснил, что думают иностранцы про российский фильм о супергероях.
Зарубежных зрителей кино из России удивило. Многие пишут в социальных сетях, что это лучшее, что они увидели за последнее время. Некоторые высказали мнение, что "Майор Гром" сняли лучше, чем в Голливуде:
"Намного лучше, чем сегодня в Голливуде. Веселый фильм, созданный настоящим мастером";
"Только что видел это на Netflix, и я должен сказать, что этот фильм был чертовски интересным. [...] и он из России! Этот фильм очень веселый. А еще есть немало забавных погонь. В нем много драматизма и реального развития персонажей. На самом деле это лучше, чем почти все, что я видел на Западе как минимум за год";
"Я смотрел немного русских фильмов в своей жизни, но этот оказался очень веселый, креативный, в нем есть ритм и... это не просто еще один американский боевик".
Кроме того, иностранцы отметили операторскую работу и игру актеров:
"Работа оператора потрясающая, и, как ни странно, одной из моих самых любимых частей была последовательность заставок, она была оооочень хорошо сделана", "Сергей в фильме очень горячий".