5 фильмов про плохих парней

Хороших мальчиков не страшно познакомить с мамой, но, так уж получается, что мальчики, которых принято считать плохими, нравятся гораздо больше. "Рамблер" собрал пять лучших фильмов о рисковых парнях.
Дэнни Оушен только что вышел на свободу, но уже строит новые опасные планы. Он собирает старых друзей, чтобы ограбить казино. Фильм о дружбе, риске и больших деньгах держит в напряжении до последнего. Кстати, у этого фильма были продолжения — "12 друзей Оушена" и "13 друзей Оушена".
Фильм снят по культовому роману Чака Паланика. Эдвард Нортон и Брэд Питт составили идеальный дуэт, а от невероятной Хелены Бонем-Картер просто не отвести глаз.
Лучший фильм для просмотра после тяжелой трудовой недели.
Криминальная комедия Гая Риччи с прекрасным актерским составом: здесь все — Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Джереми Стронг, Хью Грант, Чарли Ханнем, Мишель Докери.
Этот фильм захочется не раз пересмотреть. Кстати, после фильма так вырос спрос на костюмы в клеточку, что производитель решил запустить массовое производство.
Еще один шедевр Гая Риччи, который сначала засмотрели до дыр, а потом растащили на цитаты. Песики, цыгане, русский гангстер, бои без правил, краденный бриллиант, оружие и очень много хорошего английского юмора.
Этот фильм никогда не надоест.
Во-первых, это красиво. Сказочный городок словно специально создан для того, чтобы здесь спрятались два киллера.
Но одному из них становится невероятно скучно, и тут начинаются приключения.