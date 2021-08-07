5 фильмов про плохих парней

Хороших мальчиков не страшно познакомить с мамой, но, так уж получается, что мальчики, которых принято считать плохими, нравятся гораздо больше. "Рамблер" собрал пять лучших фильмов о рисковых парнях.

Фото: Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена" Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

"Одиннадцать друзей Оушена"

Дэнни Оушен только что вышел на свободу, но уже строит новые опасные планы. Он собирает старых друзей, чтобы ограбить казино. Фильм о дружбе, риске и больших деньгах держит в напряжении до последнего. Кстати, у этого фильма были продолжения — "12 друзей Оушена" и "13 друзей Оушена".

"Бойцовский клуб"

Фильм снят по культовому роману Чака Паланика. Эдвард Нортон и Брэд Питт составили идеальный дуэт, а от невероятной Хелены Бонем-Картер просто не отвести глаз.

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Лучший фильм для просмотра после тяжелой трудовой недели.

"Джентльмены"

Криминальная комедия Гая Риччи с прекрасным актерским составом: здесь все — Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Джереми Стронг, Хью Грант, Чарли Ханнем, Мишель Докери.

Кадр из фильма "Джентльмены"

Этот фильм захочется не раз пересмотреть. Кстати, после фильма так вырос спрос на костюмы в клеточку, что производитель решил запустить массовое производство.

"Большой куш"

Еще один шедевр Гая Риччи, который сначала засмотрели до дыр, а потом растащили на цитаты. Песики, цыгане, русский гангстер, бои без правил, краденный бриллиант, оружие и очень много хорошего английского юмора.

Кадр из фильма "Большой куш"

Этот фильм никогда не надоест.

"Залечь на дно в Брюгге"

Во-первых, это красиво. Сказочный городок словно специально создан для того, чтобы здесь спрятались два киллера.

Кадр из фильма "Залечь на дно в Брюгге"