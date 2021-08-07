Пять черных комедий для тех, у кого есть чувство юмора

Черные комедии - один из самых сложных жанров кино. Нужно постоянно находиться на грани фола и в то же время не скатиться в откровенный треш. "Рамблер" сделал подборку лучших кинолент для тех, у кого есть чувство юмора.
Герои фильма — молодые актеры неудачники Уитнэйл и Марвуд. В целях экономии они живут в одной квартире, а пособие по безработице тратят исключительно на выпивку. Однажды Марвуд предлагает выбраться из Лондона, чтобы "проветриться", и приятели едут в загородный домик дядюшки Уитнэйла. Правда, отдых быстро оборачивается провалом.
Дебютный фильм режиссера Брюса Робинсона ("Ромовый дневник") заслуженно стал культовым. Картина построена на тонких диалогах, полных абсурдного английского юмора. И в какой то момент комичное в сюжете уступает трагичному — а именно ощущению жестокой бессмысленности каких либо попыток героев изменить привычный ход своей жизни.
Заслуженный мастер Мартин Макдона, который уже снял гениальный "Залечь на дно в Брюгге", на этот раз взялся за более черную комедию в стиле рассказ в рассказе. В фильме главные герои прямо на ходу пишут свою историю.
Однако этот художественный прием является не единственной заслугой фильма. Также помимо захватывающего сюжета, в картине крутейший подбор актеров. В фильме снялись: Колин Фаррел, Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон и Кристофер Уокен. Невозможно не отметить, отличную проработку не только главных, но и второстепенных персонажей.
Ведущий лоббист одного из крупнейших производителей табачной продукции Ник Нейлор ведет непримиримую борьбу с противниками курения. Герой не слишком беспокоится о том, что его называют главным убийцей Америки. Но совсем скоро его жизненные принципы будут подвергнуты проверке на прочность.
Фильм поставлен по бестселлеру Кристофера Бакли "Здесь курят" и получился вполне достойным первоисточника, а обаятельный персонаж Аарона Экхарта вызывает восторг несмотря на свою аморальность. При этом на протяжении всей картины зрителям не показывают ни одной зажженной сигареты.
Эта великолепная комедия, снятая в 1995 году, состоит из четырех новелл. Каждая история была создана отдельным режиссером, а к двум последним приложили руку Роберт Родригес и Квентин Тарантино.
История разворачивается вокруг коридорного престижного отеля Тедда в исполнении гениального Тима Рота. Главный герой за одну ночь успевает побывать на шабаше ведьм, поучаствовать в семейной разборке, остаться присматривать за детьми гангстера и стать вершителем необычного спора. Фильм очень стильный и понравится всем любителям такого необычного юмора.
В жизни Милдред Хейз происходит страшное событие — ее дочь подросток погибает от рук неизвестных. Устав ждать от полиции результатов расследования, отчаявшаяся мать оплачивает аренду трех рекламных щитов и размещает на них режущие глаз обвинения в адрес местного шерифа. Война одинокой женщины с целым городком в итоге приводит всех участников событий к непредсказуемой и драматичной развязке.
В этом фильме есть все, чего может потребовать душа киномана: выдающаяся актерская игра, отлично подобранное музыкальное сопровождение и неординарная история, выходящая за рамки добра и зла в традиционном понимании. Именно поэтому картина обязательна к просмотру, как и предыдущие полнометражные работы Мартина Макдонаха.