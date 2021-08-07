Пять черных комедий для тех, у кого есть чувство юмора

Черные комедии - один из самых сложных жанров кино. Нужно постоянно находиться на грани фола и в то же время не скатиться в откровенный треш. "Рамблер" сделал подборку лучших кинолент для тех, у кого есть чувство юмора.

Фото: Кадр из фильма "Уитнэйл и я" Кадр из фильма "Уитнэйл и я"

"Уитнэйл и я"

Кадр из фильма "Уитнэйл и я"

Герои фильма — молодые актеры неудачники Уитнэйл и Марвуд. В целях экономии они живут в одной квартире, а пособие по безработице тратят исключительно на выпивку. Однажды Марвуд предлагает выбраться из Лондона, чтобы "проветриться", и приятели едут в загородный домик дядюшки Уитнэйла. Правда, отдых быстро оборачивается провалом.

Дебютный фильм режиссера Брюса Робинсона ("Ромовый дневник") заслуженно стал культовым. Картина построена на тонких диалогах, полных абсурдного английского юмора. И в какой то момент комичное в сюжете уступает трагичному — а именно ощущению жестокой бессмысленности каких либо попыток героев изменить привычный ход своей жизни.

"Семь психопатов"

Кадр из фильма "Семь психопатов"

Заслуженный мастер Мартин Макдона, который уже снял гениальный "Залечь на дно в Брюгге", на этот раз взялся за более черную комедию в стиле рассказ в рассказе. В фильме главные герои прямо на ходу пишут свою историю.

Однако этот художественный прием является не единственной заслугой фильма. Также помимо захватывающего сюжета, в картине крутейший подбор актеров. В фильме снялись: Колин Фаррел, Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон и Кристофер Уокен. Невозможно не отметить, отличную проработку не только главных, но и второстепенных персонажей.

"Здесь курят"

Кадр из фильма "Здесь курят"

Ведущий лоббист одного из крупнейших производителей табачной продукции Ник Нейлор ведет непримиримую борьбу с противниками курения. Герой не слишком беспокоится о том, что его называют главным убийцей Америки. Но совсем скоро его жизненные принципы будут подвергнуты проверке на прочность.

Фильм поставлен по бестселлеру Кристофера Бакли "Здесь курят" и получился вполне достойным первоисточника, а обаятельный персонаж Аарона Экхарта вызывает восторг несмотря на свою аморальность. При этом на протяжении всей картины зрителям не показывают ни одной зажженной сигареты.

"Четыре комнаты"

Кадр из фильма "Четыре комнаты"

Эта великолепная комедия, снятая в 1995 году, состоит из четырех новелл. Каждая история была создана отдельным режиссером, а к двум последним приложили руку Роберт Родригес и Квентин Тарантино.

История разворачивается вокруг коридорного престижного отеля Тедда в исполнении гениального Тима Рота. Главный герой за одну ночь успевает побывать на шабаше ведьм, поучаствовать в семейной разборке, остаться присматривать за детьми гангстера и стать вершителем необычного спора. Фильм очень стильный и понравится всем любителям такого необычного юмора.

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

В жизни Милдред Хейз происходит страшное событие — ее дочь подросток погибает от рук неизвестных. Устав ждать от полиции результатов расследования, отчаявшаяся мать оплачивает аренду трех рекламных щитов и размещает на них режущие глаз обвинения в адрес местного шерифа. Война одинокой женщины с целым городком в итоге приводит всех участников событий к непредсказуемой и драматичной развязке.