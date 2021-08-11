Настасья Самбурская в очередной раз проиграла в суде Виктору Дробышу

Год назад Самбурская требовала прервать контракт с продюсером задним числом. По ее словам, он не выполнял свои обязательства и не занимался ее продвижением. В тот момент суд не признал за артисткой правоту. Продюсерский центр Дробыша доказал, что Самбурская получила все, что было написано в контракте. Для знаменитости записали около десяти треков, сняли три клипа и выпустили студийный альбом.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Это уже не первое разбирательство между звездами, в котором суд оказывается на стороне продюсера. Решение суда артистку не устроило и ее представители подали апелляционную жалобу. После рассмотрения в Московском городском суде актрисе отказали в ее удовлетворении.

Адвокаты Самбурской подали повторный иск в Пресненский суд, чтобы расторгнуть договор с Дробышем. Судья решил оставить все как есть, а срок контракта истекает только первого июня следующего года. Договор подразумевает отчисление продюсеру 70% доходов артистки, которые идут с корпоративов, концертов и других мероприятий.