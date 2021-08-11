Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Читатели "Рамблера" рекомендуют: фильмы о жизни без роскоши и гламура

Стелла Шмель
28 минут назад

Есть голливудский лоск и глянец в кинематографе уже набил оскомину, то обратите внимание на эту подборку фильмов. Эти киноленты посоветовали в комментариях читатели "Рамблера". Среди этих фильмов вы можете найти то, что приглянется именно вам.

Читатели рекомендуют: фильмы о жизни без гламура
Фото: Кадр из фильма "Волчок"Кадр из фильма "Волчок"

"Четыре", 2004

Кадр из фильма "Четыре"

Непростая для понимания картина, приготовьтесь погрузиться в сложный, порой страшный и даже мистический, мир, где все - совсем не то, чем кажется.

Трое случайных знакомых встретились в баре, чтобы пропустить по стаканчику и расслабиться после тяжелого дня. Каждый из них стремиться убежать от надоевших однотипных будней своей жизни, поэтому представляются совсем другими людьми.

"Волчок", 2009

Кадр из фильма "Волчок"

Девочка семи лет впервые видит и знакомиться со своей матерью только в этом возрасте, потому что та сидела в тюрьме все это время. При первой встрече мать подарила дочери игрушку - волчок, хотя именно такое имя подошло бы и самой девчонке.

Только освободившись, женщина вновь начинает гулять, она ищет любовь, себя и возможность принести домой деньги. В попытке хоть как-то подзаработать, она начинает обкрадывать мужчин по ночам, пока ее дочка сидит у окна, а свет лампы, видный на улице, означает, что та сидит и ждет, когда наконец вернется ее мать.

"Счастье мое", 2010

Кадр из фильма "Счастье мое"

По сюжету действие фильма происходит в постсоветской глубинке. Молодой дальнобойщик Георгий по дороге то и дело находит на свою голову проблем и к концу пути в нем ни остается ни страха, ни жалости, ни способности сопереживать.

Фильмы,Счастье мое,Волчок,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители