Читатели рекомендуют: фильмы о жизни без гламура

Есть голливудский лоск и глянец в кинематографе уже набил оскомину, то обратите внимание на эту подборку фильмов. Эти киноленты посоветовали в комментариях читатели "Рамблера". Среди этих фильмов вы можете найти то, что приглянется именно вам.
Непростая для понимания картина, приготовьтесь погрузиться в сложный, порой страшный и даже мистический, мир, где все - совсем не то, чем кажется.
Трое случайных знакомых встретились в баре, чтобы пропустить по стаканчику и расслабиться после тяжелого дня. Каждый из них стремиться убежать от надоевших однотипных будней своей жизни, поэтому представляются совсем другими людьми.
Девочка семи лет впервые видит и знакомиться со своей матерью только в этом возрасте, потому что та сидела в тюрьме все это время. При первой встрече мать подарила дочери игрушку - волчок, хотя именно такое имя подошло бы и самой девчонке.
Только освободившись, женщина вновь начинает гулять, она ищет любовь, себя и возможность принести домой деньги. В попытке хоть как-то подзаработать, она начинает обкрадывать мужчин по ночам, пока ее дочка сидит у окна, а свет лампы, видный на улице, означает, что та сидит и ждет, когда наконец вернется ее мать.
По сюжету действие фильма происходит в постсоветской глубинке. Молодой дальнобойщик Георгий по дороге то и дело находит на свою голову проблем и к концу пути в нем ни остается ни страха, ни жалости, ни способности сопереживать.