Читатели рекомендуют: фильмы о жизни без гламура

Есть голливудский лоск и глянец в кинематографе уже набил оскомину, то обратите внимание на эту подборку фильмов. Эти киноленты посоветовали в комментариях читатели "Рамблера". Среди этих фильмов вы можете найти то, что приглянется именно вам.

Фото: Кадр из фильма "Волчок" Кадр из фильма "Волчок"

"Четыре", 2004

Кадр из фильма "Четыре"

Непростая для понимания картина, приготовьтесь погрузиться в сложный, порой страшный и даже мистический, мир, где все - совсем не то, чем кажется.

Трое случайных знакомых встретились в баре, чтобы пропустить по стаканчику и расслабиться после тяжелого дня. Каждый из них стремиться убежать от надоевших однотипных будней своей жизни, поэтому представляются совсем другими людьми.

"Волчок", 2009

Кадр из фильма "Волчок"

Девочка семи лет впервые видит и знакомиться со своей матерью только в этом возрасте, потому что та сидела в тюрьме все это время. При первой встрече мать подарила дочери игрушку - волчок, хотя именно такое имя подошло бы и самой девчонке.

Только освободившись, женщина вновь начинает гулять, она ищет любовь, себя и возможность принести домой деньги. В попытке хоть как-то подзаработать, она начинает обкрадывать мужчин по ночам, пока ее дочка сидит у окна, а свет лампы, видный на улице, означает, что та сидит и ждет, когда наконец вернется ее мать.

"Счастье мое", 2010

Кадр из фильма "Счастье мое"