Побывавшие с экспедицией на Приполярном Урале россияне выпустят фильм

Российский клуб экспедиций «Дикий Север», побывавший на Приполярном Урале, готовится презентовать большой фильм о своем путешествии по региону. Об этом представители организации сообщили редакции «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешествие в труднодоступный регион, расположенный на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, заняло девять дней. Туристов забросили на вертолете к верховьям реки Народа, где они установили базовый лагерь. С этой точки россияне совершили несколько радиальных выходов.

Так, участники экспедиции поднялись на самую высокую точку Урала — гору Народную, добрались до двух водопадов, четырех высокогорных озер и двух крупнейших ледников. Путешественники также вели профессиональную видео и фотосъемку для создания фильма о Приполярном Урале.

С помощью этого проекта клуб «Дикий Север» надеется повысить привлекательность туризма на Урале среди россиян.