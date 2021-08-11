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Побывавшие с экспедицией на Приполярном Урале россияне представят фильм

Lenta.ru
3 часа назад

Российский клуб экспедиций «Дикий Север», побывавший на Приполярном Урале, готовится презентовать большой фильм о своем путешествии по региону. Об этом представители организации сообщили редакции «Ленты.ру».

Побывавшие с экспедицией на Приполярном Урале россияне выпустят фильм
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешествие в труднодоступный регион, расположенный на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, заняло девять дней. Туристов забросили на вертолете к верховьям реки Народа, где они установили базовый лагерь. С этой точки россияне совершили несколько радиальных выходов.

Так, участники экспедиции поднялись на самую высокую точку Урала — гору Народную, добрались до двух водопадов, четырех высокогорных озер и двух крупнейших ледников. Путешественники также вели профессиональную видео и фотосъемку для создания фильма о Приполярном Урале.

С помощью этого проекта клуб «Дикий Север» надеется повысить привлекательность туризма на Урале среди россиян.

Ранее в августе россияне назвали самые живописные маршруты для похода в России. Так, за Крым и Алтай проголосовали 32 и 21 процента участников опроса соответственно. Третье место по красоте пейзажей заняли Кисловодск, Кольский полуостров и Байкал — их выбрали поровну по 11 процентов респондентов.

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