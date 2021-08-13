Фильмы, которые помогут смириться с осенней тоской

Через две недели с небольшим календарная осень вступит в свои права. Осенняя хандра знакома многим не понаслышке. «Рамблер» собрал фильмы, которые помогут полюбить или хотя бы принять осень.
Трудоголик Нельсон Мосс (Киану Ривз) не замечает ничего вокруг, увлеченный своей карьерой. Однажды на его пути возникает беззаботная Сара (Шарлиз Терон), красотка с оригинальной жизненной философией. Всего за один месяц она полностью меняет его взгляды на жизнь. Нельсон не только влюбляется в Сару, но и обретает умение радоваться каждому дню. Однако у девушки есть секрет.
Засыпанный желтыми листьями Манхэттен становится подмостками для любовной драмы. Опытный циник Уилл Кейн (Ричард Гир), владелец ресторана, не дорожит чувствами, легко расставаясь с очередной подружкой. Но случайно он встречает юную Шарлотту (Вайнона Райдер) и неожиданно для себя теряет голову. Однако волшебство вряд ли продлится до следующей осени, ведь девушка больна.
А здесь в кадре уже осень в Париже. Меланхоличное время года и самый романтичный город мира становятся идеальной декорацией для истории пожилого профессора Мэтью Моргана (Майкл Кейн). После смерти жены он одинок и потерял смысл жизни. Но в автобусе он встречает молодую преподавательницу танцев Полин (Клеманс Поэзи) и как будто снова чувствует себя молодым, обретает вкус к жизни.
Жизнь как осень, а время как бесконечное увядание, прекрасное в своей мимолетной прелести. История одной семьи и одной женщины, которая по-разному повлияла на жизнь отца и трех братьев, рассказанная языком саги. Любовь, память, печаль и дорога — осенние темы, пронизывающие картину.