Улыбаемся и пашем: фильмы о громких историях успеха

Всем нам нужна порция мотивации перед началом рабочей недели. «Рамблер» собрал лучшие фильмы о громких историях успеха, которые и вечер скрасят и на великие свершения вдохновят.

Фото: Кадр из фильма "Богемская рапсодия" Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

«Форд против Феррари»

Драма, основанная на реальной истории одного из самых яростных противостояний в автогонках: команда Генри Форда против непобедимой команды Энцо Феррари. Отдельный респект за актерский состав: в главных ролях обладатели премии «Оскар» Мэтт Дэймон и Кристин Бэйл.

Кадр из фильма "Форд против Феррари"

«Человек, который изменил все»

По сюжету менеджер бейсбольного клуба Билли Бин (его сыграл Брэд Питт) предлагает совершенной другой подход к игре. Его цель – создать конкурентоспособную команду, несмотря на финансовые трудности. Спортивная драма, которая наглядно показывает, что без поражений не бывает побед.

Кадр из фильма "Человек, который изменил все"

«В погоне за счастьем»

Отец-одиночка пытается совместить воспитание пятилетнего сына и получить работу на Уолл-стрит. Реальная история о том, как хронический неудачник прошел путь от бедного торгового представителя до успешного брокера. Главные роли исполнили Уилл Смит и его сын Джейден.

Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

«Социальная сеть»

История создания одной из самых популярных в Интернете социальных сетей (Faceboоk) глазами Дэвида Финчера и Аарона Соркина. Оглушительный успех этой сети навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников во главе с Марком Цукербергом - буквально за несколько лет они стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.

Кадр из фильма "Социальная сеть"

«Богемская рапсодия»

Сенсационный байопик, который рассказывает об истории создания легендарной группы Queen и трагедии жизни ее вокалиста Фредди Меркьюри. Фильм оценят не только фанаты творчества музыкантов, но и те, кому сейчас не хватает волшебного пинка для великих свершений.