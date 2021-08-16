Достойно «Оскара»: фильмы, где женщины в роли мужчины

Фильмы, где мужчина притворяется женщиной, не редкость. С использованием этого приема было снято множество картин. Но вот обратная ситуация встречается довольно редко. Тем не менее в истории кино есть несколько удивительных работ, в которых мужскую роль исполнили женщины. Подробнее о них расскажет «Рамблер».

Фото: Кадр из фильма «Парни не плачут» Кадр из фильма «Парни не плачут»

«Таинственный Альберт Ноббс»

Кадр из фильма «Таинственный Альберт Ноббс»

Это экранизация рассказа писателя Джорджа Мура. Его действие происходит в XIX веке. Центральный персонаж ленты — внебрачная дочь бедной горничной, которая около 20 лет маскируется под мужчину, работая официантом, чтобы заработать на жизнь и не привлекать к себе внимание.

Женщину, которая долгие годы успешно выдает себя за мужчину, сыграла американская актриса Гленн Клоуз. О перевоплощении артистки писали все киноиздания, а Клоуз была номинирована на премию «Оскар».

«Парни не плачут»

Кадр из фильма «Парни не плачут»

Криминальная драма, рассказывающая историю Брэндон Тина. По сценарию главный герой с детства представлялся всем парнем, хотя и родился женщиной. В истории, основанной на реальных событиях, сыграла американская актриса Хилари Суонк. Эта роль стала одной из самых успешных в фильмографии американской актрисы и продюсера: благодаря ей у Хилари есть «Золотой глобус», премия BAFTA и «Оскар» за лучшую женскую роль.

«Меня там нет»

Кадр из фильма «Меня там нет»

Биографическая драма, основанная на жизни Боба Дилана. Лента довольно нестандартно раскрывает разные периоды жизни музыканта. В ней показаны несколько отдельных персонажей, отображающих личность Дилана. Одного из них сыграла австралийская актриса Кейт Бланшетт.