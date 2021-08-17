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В Зимбабве идет неделя российского кино

Ревизор.ru
2 часа назад

Нынешняя неделя для центрального телевидения Зимбабве станет неделей российского кино. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную информацию посольства России в республике.

В Зимбабве идет неделя российского кино
Фото: Ревизор.ruРевизор.ru

Киноконцерн "Мосфильм" предоставил для телезрителей Зимбабве лучшие фильмы своего производства - "Жестокий романс", "Дядя Ваня", "Белый тигр", "Курьер" и многие другие.

Неделя организована при поддержке российского посольства в интересах сотрудничества Телерадиовещательной корпорации Зимбабве с российскими партнерами, включая "Мосфильм". Такое решение приняла Межправительственная российско-зимбабвийская комиссия по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

Наряду с показом российских телефильмов зимбабвийскому зрителю, в Хараре успешно работают дистанционные курсы русского языка при Институте дипломатии (от Санкт-Петербургского университета). У населения страны есть все шансы прикоснуться к русскому языку и культуре.

Фильмы,Жестокий романс,Курьер,ИТАР-ТАСС,
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