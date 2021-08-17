В Зимбабве идет неделя российского кино

Нынешняя неделя для центрального телевидения Зимбабве станет неделей российского кино. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную информацию посольства России в республике.

Киноконцерн "Мосфильм" предоставил для телезрителей Зимбабве лучшие фильмы своего производства - "Жестокий романс", "Дядя Ваня", "Белый тигр", "Курьер" и многие другие.

Неделя организована при поддержке российского посольства в интересах сотрудничества Телерадиовещательной корпорации Зимбабве с российскими партнерами, включая "Мосфильм". Такое решение приняла Межправительственная российско-зимбабвийская комиссия по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.